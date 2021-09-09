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В Турции завершили расследование таинственной смерти 25-летней украинки

Новина українською →
Турция, Четверг 09 сентября 2021 20:11
В Турции завершили расследование таинственной смерти 25-летней украинки Коллаж РБК-Украина: расследование гибели украинки в Турции завершено
Автор: Владимир Костырин

В Турции завершили расследование дела о загадочной смерти 25-летней украинки Кристины Новицкой, которая была обнаружена без признаков жизни в начале января в собственном доме около Бодрума прикованной наручниками к стулу и с полиэтиленовым пакетом на голове.

Об этом передает турецкий телеканал CNN Türk.

Так, генеральная прокуратура Бодрума пришла к выводу, что гражданка Украины, модель и переводчица, покончила с собой. В связи с этим было решено не возбуждать уголовное дело.

В постановлении указывалось, что Кристина имитировала сцену из фильма "Жизнь Девида Гейла" 2003 года с актерами Кевином Спейси и Кейт Уинслет в главных ролях (в Турции детективная драма вышла в прокат под названием "Между смертью и жизнью").

Нужно отметить, что эта версия трагической гибели украинки изначально была одной из основных, рассматриваемых полицией.

Также в постановлении прокуратуры говорится, что согласно выводам, девушка подумывала о самоубийстве и другими способами. Так, в доме были обнаружены веревка, шарф и древесный уголь, готовый к сожжению.

О самой трагедии в районе Бодрума Эскичешме стало известно 2 января. Семья Новицкой в Киеве позвонила домовладельцу и сообщила, что Кристина не выходит на связь. При помощи слесаря арендодатель вошел в дом и обнаружил девушку на стуле со скованными за спиной руками и пакетом на голове. Медики констатировали смерть Новицкой.

В Турции завершили расследование таинственной смерти 25-летней украинки

Кристина Новицкая (фото: sabah.com.tr)

Было начато расследование. По данные правоохранителей, дверь дома заперта изнутри на ключ, окно - закрыто железной решеткой, дверь с окнами из ПВХ на кухне заперта изнутри. Отпечатков пальцев и образцов ДНК, принадлежащих третьему лицу, в помещении не нашли.

По результатам расследования, никаких доказательств того, что девушка была убита другим человеком - нет.

В решении также подчеркивалось, что не было установлено никого, кто бы подстрекал Кристину к самоубийству.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Неаполя умерла 60-летня украинка, которая возвращалась домой. Женщине стало плохо перед полетом и медики не смогли ее спасти. Как выяснилось, у нее после смерти были украдены все вещи, в том числе и наличные деньги.

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