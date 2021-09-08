В аэропорту Италии умерла украинка: после смерти ее цинично обобрали

В аэропорту Неаполя умерла 60-летня украинка, которая возвращалась домой. Анне Бурак стало плохо перед полетом и медики не смогли ее спасти.

Об этом сообщает итальянский общественный деятель, медийник Лука Абейте на своей Facebook-странице.

Все произошло 3 сентября в аэропорту Каподичино в Неаполе. Анна хотела вернуться в Украину, но судьба распорядилась иначе. Но весь ужас состоит в другом - немного позже выяснилось, что у нее в это время были украдены все вещи, в том числе и наличные деньги, которые на тот момент были при ней.

"Человеческой подлости нет предела. Женщина умерла перед тем, как вылететь на родину к близким, которых она не видела годами, но кто-то обворовал ее", - написал Абейте.

Вскоре полиция должна провести расследование и выяснить, обокрали ли Анну в аэропорту или после доставки ее тела в морг.

Правоохранители Неаполя уже начали свою работу и всеми силами пытаются найти преступников.

Анна Бурак несколько лет жила в маленьком городке Валло ди Диана, где работала сиделкой и волонтером. Об этом сообщила Украинская Газета IT.

Анна Бурак умерла в аэропорту Италии (фото: facebook.com/lucaabeteofficialpage)