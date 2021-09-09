У Туреччині завершили розслідування таємничої смерті 25-річної українки

У Туреччині завершили розслідування справи про загадкової смерті 25-річної українки Христини Новицької , яка була виявлена без ознак життя на початку січня у власному будинку біля Бодрума прикутою наручниками до стільця і з поліетиленовим пакетом на голові.

Так, генеральна прокуратура Бодрума дійшла висновку, що громадянка України, модель і перекладачка, наклала на себе руки. У зв'язку з цим було вирішено не порушувати кримінальну справу.

У постанові вказувалося, що Христина імітувала сцену з фільму "Життя Девіда Гейла" 2003 року з акторами Кевіном Спейсі та Кейт Вінслет в головних ролях (у Туреччині детективна драма вийшла в прокат під назвою "Між смертю і життям").

Потрібно зазначити, що ця версія трагічної загибелі українки спочатку була однією з основних, що розглядалися поліцією.

Також у постанові прокуратури йдеться, що згідно з висновками, дівчина подумувала про самогубство й іншими способами. Так, в будинку були виявлені мотузка, шарф і деревне вугілля, готове до спалення.

Про саму трагедію в районі Бодрума Ескічешме стало відомо 2 січня. Сім'я Новицької у Києві зателефонувала домовласнику і повідомила, що Христина не виходить на зв'язок. За допомогою слюсаря орендодавець увійшов до оселі й виявив дівчину на стільці зі скутими за спиною руками і пакетом на голові. Медики констатували смерть Новицької.

Христина Новицька (фото: sabah.com.tr)

Було розпочато розслідування. За дані правоохоронців, двері будинку замкнені зсередини на ключ, вікно - закрито залізними ґратами, двері з вікнами з ПВХ на кухні замкнені зсередини. Відбитків пальців і зразків ДНК, що належать третій особі, в приміщенні не знайшли.

За результатами розслідування, жодних доказів того, що дівчина була вбита іншою людиною - немає.

У рішенні також наголошується, що не було встановлено нікого, хто б підбурював Христину до самогубства.