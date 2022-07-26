В Турции поляки начали избивать российских туристов: персонал просто наблюдает (фото)

Владельцы отеля поддержали поляков

Известно, что инцидент случился 13 июля на курорте Алания, в отеле Quattro Beach.

РосСМИ жалуются, что владельцы отеля оказались не только бессильны, но еще и приняли сторону поляков.

"Некоторые отельеры в Турции не просто нарушают все законы гостеприимства - они прямо допускают преступления против туристов, в первую очередь из России, на своих курортах", - жалуются россияне.

"Жертвами" стали молодые супруги

Сообщается, что группа из четырех поляков днем напала на молодого человека прямо в ресторане.

Сотрудники охраны отеля и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы его жены. Она же пыталась разнять драку сама.

Фото: Тelegram-канал Рыбарь

Якобы поляки стали "инициаторами общения с парой", но после дружеского общения на общие темы начали выяснять у россиян "их отношение к российской спецоперации в Украине".

При этом россияне не хотели говорить на политические темы. А один из польских туристов "начал приставать к девушке, вынудив ее супруга вмешаться и потребовать прекратить подобное поведение". После чего началась драка.

Избитому туристу в полиции устроили допрос

Известно, что полицию вызвал не персонал отеля, а другие туристы. Но поляки к приезду правоохранителей успели удалиться.

Избитому же туристу не оказали медицинскую помощь. Вместо этого его отвезли в ближайший участок, где посадили в камеру и вынуждали сознаться в том, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей.

Позвонить ему не дали, а утром, когда он добрался до гостиницы, медпомощь ему оказал не гостиничный врач, а... жена.

Позже россиян попросили написать отказ от любых претензий к отелю.