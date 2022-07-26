У Туреччині поляки почали бити російських туристів: персонал просто спостерігає (фото)

Власники готелю підтримали поляків

Відомо, що інцидент трапився 13 липня на курорті Аланія, в готелі Quattro Beach.

РосЗМІ скаржаться, що власники готелю виявилися не тільки безсилі, але ще і прийняли сторону поляків.

"Деякі готельєри в Туреччині не просто порушують всі закони гостинності - вони прямо допускають злочини проти туристів, в першу чергу з Росії, на своїх курортах", - скаржаться росіяни.

"Жертвами" стало молоде подружжя

Повідомляється, що група з чотирьох поляків вдень напала на молодика прямо в ресторані.

Співробітники охорони готелю і обслуговуючий персонал мовчки спостерігали за тим, що відбувається і не втручалися, незважаючи на крики і прохання його дружини. Вона ж намагалася розняти бійку сама.

Фото: Тelegram-канал Рибар

Нібито поляки стали "ініціаторами спілкування з парою", але після дружнього спілкування на загальні теми почали з'ясовувати у росіян "їх ставлення до російської спецоперації в Україні".

При цьому росіяни не хотіли говорити на політичні теми. А один з польських туристів "почав чіплятися до дівчини, змусивши її чоловіка втрутитися і вимагати припинити подібну поведінку". Після чого почалася бійка.

Побитому туристу в поліції влаштували допит

Відомо, що поліцію викликав не персонал готелю, а інші туристи. Але поляки до приїзду правоохоронців встигли піти.

Побитому ж туристу не надали медичну допомогу. Натомість його відвезли в найближчу дільницю, де посадили в камеру і змушували зізнатися в тому, що він свідомо спровокував агресію на свою адресу, образивши постійних гостей.

Подзвонити йому не дали, а вранці, коли він дістався до готелю, медичну допомогу йому надав не готельний лікар, а... дружина.

Пізніше росіян попросили написати відмову від будь-яких претензій до готелю.