В Турции на пляжах продают горячую кукурузу: перенимают опыт Украины (видео)

На видео она сказала, что этот продавец напомнил ей Украину.

Так, как известно, украинские пляжи известны тем, что людям постоянно предлагают приобрести горячую кукурузу или пирожки.

Ситуация произошла на одном из пляжей Анталии. Что интересно, там кукурузу продают дешевле, чем на украинских курортах. В Турции туристы могут приобрести 1 кукурузу за 1 доллар.

"Конечно же, для полного счастья не хватает пахлавы медовой, семян, креветок и таранки", – добавили в заметке.

В комментариях пользователи пишут, что дальше на пляжах Турции начнут продавать пахлаву и другие вкусности.