У Туреччині на пляжах продають гарячу кукурудзу: переймають досвід України (відео)

На відео вона сказала, що цей продавець нагадав їй Україну.

Так, як відомо, українські пляжі відомі тим, що людям постійно пропонують придбати гарячу кукурудзу чи пиріжки.

Ситуація трапилась на одному з пляжів Анталії. Що цікаво, там кукурудзу продають дешевше, ніж на українських курортах. В Туреччині туристи можуть придбати 1 кукурудзу за 1 долар.

"Звичайно ж, для повного щастя не вистачає пахлави медової, насіння, креветок і тараньки", – додали у дописі.

У коментарях користувачі пишуть, що далі на пляжах Туреччини почнуть продавати пахлаву та інші смаколики.