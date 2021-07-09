В Турции на пляжах продают горячую кукурузу: перенимают опыт Украины (видео)
В Турции украинская отдыхающая заметила продавца, который предлагал приобрести горячую кукурузу. В частности, ей это напомнило Украину.
Видео опубликовали в Telegram- канал "Это Запорожье".
На видео она сказала, что этот продавец напомнил ей Украину.
Так, как известно, украинские пляжи известны тем, что людям постоянно предлагают приобрести горячую кукурузу или пирожки.
Ситуация произошла на одном из пляжей Анталии. Что интересно, там кукурузу продают дешевле, чем на украинских курортах. В Турции туристы могут приобрести 1 кукурузу за 1 доллар.
"Конечно же, для полного счастья не хватает пахлавы медовой, семян, креветок и таранки", – добавили в заметке.
В комментариях пользователи пишут, что дальше на пляжах Турции начнут продавать пахлаву и другие вкусности.
- Далее последует пахлава медовая;
- А потом сувениры, сладкие трубочки;
- Они в основном стоят с чанами большими у входов на пляж или местных магазинчиков. Однако, иногда носят;
- В Кирилловке, Бердянске и других украинских курортах кочан стоит 50 грн;
- Вообще-то давно носят, и не только кукурузу.
Ранее мы сообщали, что туристы показали видео с пляжа Одессы, на котором никто не купается.
Также известен украинский курорт атакуют змеи.