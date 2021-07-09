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У Туреччині на пляжах продають гарячу кукурудзу: переймають досвід України (відео)

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Туреччина, П'ятниця 09 липня 2021 22:13
У Туреччині на пляжах продають гарячу кукурудзу: переймають досвід України (відео) Колаж РБК-Україна: у Туреччині на пляжі продають кукурудзу
Автор: Тетяна Самарук

У Туреччині українська відпочивальниця помітила продавця, який пропонував придбати гарячу кукурудзу. Зокрема, їй це нагадало Україну.

Відео опублікували в Telegram-канал "Це Запоріжжя".

На відео вона сказала, що цей продавець нагадав їй Україну.

Так, як відомо, українські пляжі відомі тим, що людям постійно пропонують придбати гарячу кукурудзу чи пиріжки.

Ситуація трапилась на одному з пляжів Анталії. Що цікаво, там кукурудзу продають дешевше, ніж на українських курортах. В Туреччині туристи можуть придбати 1 кукурудзу за 1 долар.

"Звичайно ж, для повного щастя не вистачає пахлави медової, насіння, креветок і тараньки", – додали у дописі.

У коментарях користувачі пишуть, що далі на пляжах Туреччини почнуть продавати пахлаву та інші смаколики.

  • Далі піде пахлава медова;
  • А потім сувеніри, солодкі трубочки;
  • Вони в основному стоять з чанами великими біля входів на пляж або місцевих магазинчиків. Однак, іноді носять;
  • В Кирилівці, Бердянську, і інших українських курортах качан коштує 50 грн;
  • Взагалі-то давно носять, і не тільки кукурудзу.

Раніше ми повідомляли, що туристи показали відео з пляжу Одеси, на якому ніхто не купається.

Також відомий український курорт атакують змії.

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Турция пляж отдых
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