ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Днепре будут штрафовать за выброшенный в неположенных местах мусор

Новина українською →
Днепр, Пятница 24 сентября 2021 15:07
В Днепре будут штрафовать за выброшенный в неположенных местах мусор Фото: В Днепре будут штрафовать за выброшенный в неположенных местах мусор (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Днепре теперь будут штрафовать тех, кто выбросил мусор в неположенных местах. За соответствующее решение проголосовали депутаты городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского горсовета.

"В Днепре коммунальному предприятию "Экополис" Днепровской городского совета предоставлены полномочия привлекать к административной ответственности тех, кто нарушает правила обращения с отходами и засоряет территорию города", - говорится в сообщении.

Теперь коммунальщики смогут составлять протоколы об административных правонарушениях и передавать их на рассмотрение админкомиссий. Последние определять размеры финансового наказания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр
NEWS
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией