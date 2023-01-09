Туристам на замітку: найчастіші схеми обману в аеропортах

Куля у валізі

У невеликих аеропортах співробітники аеропорту, які займаються сортуванням багажу, можуть підсунути туристу "свиню", а точніше - предмет у валізку, який викликає питання. Наприклад, кулю. Перед оглядом вони акуратно поміщають її в кишеню валізи, а потім розшукують власника багажу у натовпі.

Далі вони повідомляють, що пасажир намагається провезти у валізі заборонений предмет, у цьому випадку – зброю. Коли у туриста починається паніка, вони пропонують негайно викликати поліцію чи вирішити питання "мирно", тобто заплатити хабар.

Турист, який не хоче псувати собі відпустку і боїться запізнитися на літак через поліцію та багатогодинні пояснення з поліцією, погоджується залагодити питання швидко зі співробітниками аеропорту. Так на довірливих пасажирах зазвичай заробляють співробітники аеропортів у невеликих містах або в аеропортах, через які прямують транзитом, з пересадкою.

Як уникнути такої проблеми: купіть валізу з кодовим замком або натягніть на свій багаж чохол. У багатьох аеропортах є послуга з упаковки валізи в плівку. Як варіант – можна погодитись на виклик поліції. Зазвичай шахраї в такій ситуації припиняють свою "театральну виставу".

Моторошно дорога вода

В аеропортах бутильована вода продається на кожному кроці. Але ціна найменшої пляшечки зазвичай космічна – за межами аеропорту на ці гроші можна купити упаковку води.

Тому варто брати із собою багаторазову пляшечку для води. Порожню можна буде пронести через багажний контроль, а там – набрати воду у питних фонтанчиках, які є зараз у багатьох аеропортах світу. Можна використовувати для цього одноразову пляшечку повторно.

У лоукостерах стюардеси наливають питну воду в стаканчиках у необмежених кількостях, тому якщо у вас уже йде посадка на літак, то потерпіть - поп'єте на борту літака.

Якщо ви не можете обійтися без гарячого чаю чи кави, то візьміть із собою порожній невеликий термос із дому – гарячу воду ви можете попросити у будь-якому кафе в аеропорту. Вам її нададуть безкоштовно чи попросять символічну суму за воду.

Покупки у дьюті-фрі

Звертайте увагу на покупки у дьюті-фрі у невеликих аеропортах, особливо у східних курортних країнах. Якщо вам не видали чек і касир просто порахував суму на калькуляторі – варто перевірити. Продавці дуже люблять плутати цифри, коли обслуговують туристів – і завжди на свою користь.

Ще в таких магазинах є послужливі працівники, які допомагають упакувати товари в коробки, складають у пакети й таке інше. І тільки потім туристи виявляють, що в коробці флакон з парфумами наполовину порожній або їм поклали в коробку дешевший товар, ніж вони купували.

Ціна товару на полиці може відрізнятись від тієї, яка у вас стоїть у чеку. І часом різниця становить 20-30%. А продавці вам скажуть, що цінники поки поміняти не встигли та спишуть все на нічну зміну, яка припустилася помилки.

Таксисти

Найчастіше туристів у будь-якій точці світу дурять саме таксисти в аеропортах. Вони стоять у зоні прильоту та пропонують свої послуги. Ціни у них у два, а то й утричі вищі, ніж у будь-якої служби.

Бо багато туристів не вміють підключатися до інтернету в незнайомому місці й не з'ясовують заздалегідь дані про служби таксі в точці призначення. Тому вони змушені скористатися послугами таксі в аеропорту.

Як уникнути: Заздалегідь дізнайтесь про служби таксі у вашому пункті призначення, а також перегляньте міський транспорт. У багатьох містах світу від аеропорту до центру міста ходять спеціальні автобуси. Такі автобуси курсують між залізничним вокзалом та аеропортом, і станціями метро.

Крім того, можна заздалегідь встановити спеціальний додаток у телефоні зі службою таксі в тому місті, куди ви прилетіли.