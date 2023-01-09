Туристам на заметку: самые частые схемы обмана в аэропортах

Пуля в чемодане

В небольших аэропортах сотрудники аэропорта, которые занимаются сортировкой багажа, могут подсунуть туристу "свинью", а точнее - предмет в чемодан, который вызовет вопросы. Например, пулю. Перед осмотром они аккуратно помещают ее в кармашек чемодана, а потом разыскивают владельца багажа в толпе.

Далее они сообщают, что пассажир пытается провезти в чемодане запрещенный предмет, в данном случае - оружие. Когда у туриста начинается паника, они предлагают немедленно вызвать полицию или решить вопрос "мирно", то есть, заплатить взятку.

Турист, который не хочет портить себе отпуск и боится опоздать на самолет из-за полиции и многочасовых объяснений с полицией, соглашается уладить вопрос быстро с сотрудниками аэропорта. Так на доверчивых пассажирах обычно зарабатывают сотрудники аэропортов в небольших городах или в аэропортах, через которые следуют транзитом, с пересадкой.

Как избежать такой проблемы: купите чемодан с кодовым замком или натяните на свой багаж плотный чехол. Во многих аэропортах есть также услуга по упаковке чемодана в пленку. Как вариант - можно согласиться на вызов полиции. Обычно мошенники в такой ситуации прекращают свое "театральное представление".

Жутко дорогая вода

В аэропортах бутилированная вода продается на каждом шагу. Но цена самой маленькой бутылочки обычно космическая - за пределами аэропорта на эти деньги можно купить упаковку воды.

Поэтому стоит брать с собой многоразовую бутылочку для воды. Пустую можно будет пронести через багажный контроль, а там - набрать воду в питьевых фонтанчиках, которые есть сейчас во многих аэропортах мира. Можно использовать для этих целей одноразовую бутылочку повторно.

В лоукостерах стюардессы наливают питьевую воду в стаканчиках в неограниченных количествах поэтому если у вас уже идет посадка на самолет, то потерпите - попьете на борту самолета.

Если вы не можете обойтись без горячего чая или кофе, то возьмите с собой пустой небольшой термос из дома - горячую воду вы можете попросить в любом кафе в аэропорту. Вам ее предоставят бесплатно или попросят символическую сумму за воду.

Покупки в дьюти-фри

Обращайте внимание на покупки в дьюти-фри в небольших аэропортах, особенно в восточных курортных странах. Если вам не выдали чек и кассир просто посчитал сумму на калькуляторе - стоит проверить. Продавцы очень любят путать цифры, когда обслуживают туристов - и всегда в свою пользу.

Еще в таких магазинах есть услужливые работники, которые помогают упаковать товары в коробки, складывают в пакеты и так далее. И только потом туристы обнаруживают, что в коробке флакон с духами наполовину пуст или им положили в коробку товар более дешевый, чем они покупали.

Цена товара на полке может отличаться от той, которая у вас стоит в чеке. И порой разница составляет 20-30%. А продавцы вам скажут, что ценники пока поменять не успели и спишут все на ночную смену, которая допустила ошибку.

Таксисты

Чаще всего туристов в любой точке мира обманывают именно таксисты в аэропортах. Они стоят в зоне прилета и предлагают свои услуги. Цены у них в два, а то и в три раза выше, чем у любой службы.

Так как многие туристы не умеют подключаться к интернету в незнакомом месте и не выясняют заранее данные о службах такси в точке назначения. Поэтому они вынуждены пользоваться услугами такси в аэропорту.

Как избежать: Заранее узнайте о службах такси в вашем пункте назначения, а также посмотрите городской транспорт. Во многих городах мира от аэропорта до центра города ходят специальные автобусы. Такие автобусы курсируют между ЖД вокзалом и аэропортом, и станциями метро.

Кроме того, можно заранее установить специальное приложение в телефон со службой такси в том городе, куда вы прилетели.