Туристам тяжело добраться до Буковеля: на въезде в Яремче километровые пробки

Карпаты (фото: pixabay.com)

Украинцам нелегко добраться до Буковеля из-за пробок в Яремче

Пробка в Яремче образовалась сегодня, 9 августа, в несколько километров. Из-за этого украинским туристам стало непросто доехать до Буковеля. На видео, которое сняли очевидцы, видно, что огромное количество машин просто стоит на дороге.

Сильный затор образовался примерно в час дня на въезде в Яремче, через которое идет дорога к известному курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Франковск 112".

Очевидцы говорят, что длина пробки составляет несколько километров. В данный момент не известно, что стало причиной столь сильного затора.

Огромная пробка в Ивано-Франковской области (фото: Telegram-канал "Франковск 112")

При этом в сети люди говорят о том, что подобная ситуация происходит и на выезде из Буковеля.

Огромная пробка в Ивано-Франковской области (фото: Telegram-канал "Франковск 112")

Напомним, в Карпатах образовалась огромная пробка из-за нашествия туристов. Это случилось из-за того, что туристы выбрали одинаковые маршруты и местная инфраструктура просто не справилась с таким наплывом машин. Кроме того, некоторые бросали свои авто просто на обочине, тем самым усложняя проезд другим участникам движения.

Ранее в сети появилось забавное видео, как в Карпатах оленонок напал на грибника, защищая свою территорию. Видео посмотрели более 5,9 миллионов человек и почти 47 тысяч сделали репост.