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Туристам важко дістатися до Буковеля: на в'їзді в Яремче кілометрові пробки

Яремче, Неділя 09 серпня 2020 19:39
Туристам важко дістатися до Буковеля: на в'їзді в Яремче кілометрові пробки
Карпати (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Українцям нелегко дістатися до Буковеля через затори в Яремче

Пробка в Яремче утворилася сьогодні, 9 серпня, в кілька кілометрів. Через це українським туристам стало непросто доїхати до Буковеля. На відео, яке зняли очевидці, видно, що величезна кількість машин просто стоїть на дорозі.

Сильний затор утворився приблизно о першій годині дня на в'їзді в Яремче, через яке йде дорога до відомого курорту Буковель в Івано-Франківській області. Про це повідомляє Telegram-канал "Франківськ 112".

Очевидці кажуть, що довжина пробки становить кілька кілометрів. Наразі невідомо, що стало причиною такого сильного затору.

Туристам важко дістатися до Буковеля: на в'їзді в Яремче кілометрові пробки

Величезна пробка в Івано-Франківській області (фото: Telegram-канал "Франківськ 112")

При цьому в мережі люди говорять про те, що подібна ситуація відбувається і на виїзді з Буковеля.

Туристам важко дістатися до Буковеля: на в'їзді в Яремче кілометрові пробки

Величезна пробка в Івано-Франківській області (фото: Telegram-канал "Франківськ 112")

Нагадаємо, в Карпатах утворилася величезна пробка через нашестя туристів. Це сталося через те, що туристи вибрали однакові маршрути і місцева інфраструктура просто не впоралася з таким напливом машин. Крім того, деякі кидали свої авто просто на узбіччі, тим самим ускладнюючи проїзд іншим учасникам руху.

Раніше в мережі з'явилося кумедне відео, як в Карпатах оленятко напало на грибника, захищаючи свою територію. Відео подивилися більше 5,9 мільйонів осіб і майже 47 тисяч зробили репост.

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