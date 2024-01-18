Туристам-екстремалам презентували моделі екзоскелета зі штучним інтелектом: як вони виглядають і що "вміють"
Робототехнічний стартап Hypershell презентував дві нові моделі екзоскелета - GoX і ProX - зі штучним інтелектом для екстремального туризму.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про ці пристрої, як вони виглядають і що "вміють".
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Hypershel, PR Newswire.
Що відомо про екзоскелети Hypershell
У межах міжнародної виставки споживчої електроніки - CES 2024 - в американському Лас-Вегасі робототехнічний стартап Hypershell презентував дві моделі екзоскелета зі штучним інтелектом для екстремального туризму.
Новинки отримали назви GoX і ProX.
За словами розробників, ці пристрої стануть у нагоді всім, хто цінує активний відпочинок, подорожі та мандрівки "поза межами власних фізичних можливостей".
Продукція Hypershell на CES 2024 (фото: facebook.com/hypershell.cc)
Ймовірно, екзоскелети GoX і ProX для туристів-екстремалів мають стати продовженням лінійки компанії, адже вже зараз на офіційному сайті Hypershell можна зробити передзамовлення на іншу версію екзоскелетів "для щоденних пригод" - One Horsepower Exoskeleton (в яких також застосовані деякі ШІ-технології).
Доступні, зокрема, три варіанти:
- Hypershell Go за 599 доларів (близько 22 683 гривень)
- Hypershell Pro за 799 доларів (близько 30 256 гривень)
- Hypershell Carbon за 1 299 доларів (близько 49 190 гривень)
Екзоскелети, які можна замовити вже зараз (скріншот: store.hypershell.cc)
Що вміють "екстремальні" екзоскелети
У прес-релізі компанії зазначається, що в центрі уваги перебуває нині Hypershell ProX із серії Mountain Exoskeleton - всюдихідний екзоскелет, створений для бігу, походів, мандрівок на далекі відстані тощо.
За словами розробників, цей інноваційний пристрій для любителів активного способу життя поєднує:
- найсучаснішу робототехніку
- ергономіку
- штучний інтелект
Уточнюється, що ProX оснащений двигуном з адаптивним ШІ, що допомагає екзоскелету "інтуїтивно" допомагати людині та адаптуватися до рухів користувача (плавно переходячи між 9 різними позами).
Hypershell ProX (фото: prnewswire.com/news-releases/hypershell)
Завдяки новітнім технологіям та максимальній потужності у 800 Вт, пристрій може компенсувати користувачеві до 30 кг ваги.
Сам ProX важить лише 2 кг і у складеному вигляді легко кріпиться до рюкзака, що дозволяє туристові подорожувати з ним на великі відстані.
Розроблений для активного відпочинку та екстремальних умов, екзоскелет бездоганно працює до -20 градусів за Цельсієм і має високий ступінь герметизації та захисту корпусу від пилу й води - IP54.
Варто зазначити, що подробиці щодо GoX наразі не розголошуються. Експерти припускають, що вже незабаром стартап представить більше інформації про цей продукт.
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