Туристам-екстремалам презентували моделі екзоскелета зі штучним інтелектом: як вони виглядають і що "вміють"

Робототехнічний стартап Hypershell презентував дві нові моделі екзоскелета - GoX і ProX - зі штучним інтелектом для екстремального туризму.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Hypershel, PR Newswire.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про ці пристрої, як вони виглядають і що "вміють".

Що відомо про екзоскелети Hypershell

У межах міжнародної виставки споживчої електроніки - CES 2024 - в американському Лас-Вегасі робототехнічний стартап Hypershell презентував дві моделі екзоскелета зі штучним інтелектом для екстремального туризму.

Новинки отримали назви GoX і ProX.

За словами розробників, ці пристрої стануть у нагоді всім, хто цінує активний відпочинок, подорожі та мандрівки "поза межами власних фізичних можливостей".

Продукція Hypershell на CES 2024 (фото: facebook.com/hypershell.cc)

Ймовірно, екзоскелети GoX і ProX для туристів-екстремалів мають стати продовженням лінійки компанії, адже вже зараз на офіційному сайті Hypershell можна зробити передзамовлення на іншу версію екзоскелетів "для щоденних пригод" - One Horsepower Exoskeleton (в яких також застосовані деякі ШІ-технології).

Доступні, зокрема, три варіанти:

Hypershell Go за 599 доларів (близько 22 683 гривень)

Hypershell Pro за 799 доларів (близько 30 256 гривень)

Hypershell Carbon за 1 299 доларів (близько 49 190 гривень)

Екзоскелети, які можна замовити вже зараз (скріншот: store.hypershell.cc)

Що вміють "екстремальні" екзоскелети

У прес-релізі компанії зазначається, що в центрі уваги перебуває нині Hypershell ProX із серії Mountain Exoskeleton - всюдихідний екзоскелет, створений для бігу, походів, мандрівок на далекі відстані тощо.

За словами розробників, цей інноваційний пристрій для любителів активного способу життя поєднує:

найсучаснішу робототехніку

ергономіку

штучний інтелект

Уточнюється, що ProX оснащений двигуном з адаптивним ШІ, що допомагає екзоскелету "інтуїтивно" допомагати людині та адаптуватися до рухів користувача (плавно переходячи між 9 різними позами).

Hypershell ProX (фото: prnewswire.com/news-releases/hypershell)

Завдяки новітнім технологіям та максимальній потужності у 800 Вт, пристрій може компенсувати користувачеві до 30 кг ваги.

Сам ProX важить лише 2 кг і у складеному вигляді легко кріпиться до рюкзака, що дозволяє туристові подорожувати з ним на великі відстані.

Розроблений для активного відпочинку та екстремальних умов, екзоскелет бездоганно працює до -20 градусів за Цельсієм і має високий ступінь герметизації та захисту корпусу від пилу й води - IP54.

Варто зазначити, що подробиці щодо GoX наразі не розголошуються. Експерти припускають, що вже незабаром стартап представить більше інформації про цей продукт.