Туристам-экстремалам презентовали модели экзоскелета с искусственным интеллектом: как они выглядят и что "умеют"

Робототехнический стартап Hypershell представил две новые модели экзоскелета - GoX и ProX - с искусственным интеллектом для экстремального туризма.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Hypershel, PR Newswire.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об этих устройствах, как они выглядят и что "умеют".

Что известно об экзоскелетах Hypershell

В рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - в американском Лас-Вегасе робототехнический стартап Hypershell презентовал две модели экзоскелета с искусственным интеллектом для экстремального туризма.

Новинки получили названия GoX и ProX.

По словам разработчиков, эти устройства пригодятся всем, кто ценит активный отдых, походы и путешествия "за пределами собственных физических возможностей".

Продукция Hypershell на CES 2024 (фото: facebook.com/hypershell.cc)

Вероятно, экзоскелеты GoX и ProX для туристов-экстремалов должны стать продолжением линейки компании, ведь уже сейчас на официальном сайте Hypershell можно сделать предзаказ на другую версию экзоскелетов "для ежедневных приключений" - One Horsepower Exoskeleton (в которых также применены некоторые ИИ-технологии).

Доступны, в частности, три варианта:

Hypershell Go за 599 долларов (приблизительно 22 683 гривен)

Hypershell Pro за 799 долларов (приблизительно 30 256 гривен)

Hypershell Carbon за 1 299 долларов (приблизительно 49 190 гривен)

Экзоскелеты, которые можно заказать уже сейчас (скриншот: store.hypershell.cc)

Что умеют "экстремальные" экзоскелеты

В пресс-релизе компании отмечается, что в центре внимания сейчас находится Hypershell ProX из серии Mountain Exoskeleton - вездеходный экзоскелет, созданный для бега, походов, путешествий на дальние расстояния и т.д.

По словам разработчиков, это инновационное устройство для любителей активного образа жизни объединяет:

самую современную робототехнику

эргономику

искусственный интеллект

Уточняется, что ProX оснащен двигателем с адаптивным ИИ, который помогает экзоскелету "интуитивно" помогать человеку и адаптироваться к движениям пользователя (плавно переходя между 9 разными позами).

Hypershell ProX (фото: prnewswire.com/news-releases/hypershell)

Благодаря новейшим технологиям и максимальной мощности в 800 Вт, устройство может компенсировать пользователю до 30 кг веса.

Сам ProX весит всего 2 кг и в сложенном виде легко крепится к рюкзаку, что позволяет туристу путешествовать с ним на большие расстояния.

Разработанный для активного отдыха и экстремальных условий, экзоскелет безупречно работает до -20 градусов Цельсия и имеет высокую степень герметизации и защиты корпуса от пыли и воды - IP54.

Стоит отметить, что подробности насчет GoX пока не разглашаются. Эксперты предполагают, что уже в скором времени стартап представит больше информации об этом продукте.