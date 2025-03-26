Туристам у Єгипті нав'язують російську пропаганду: у скандалі замішані топ-готелі

Що відомо про пропагандистські листівки у готелях Єгипту

Проросійські бюлетні, які ледь не примусово видають українським відпочивальникам у популярних готелях Шарм-еш-Шейха, Хургади та інших курортних міст, почали з'являтися на ресепшнах ще минулого року.

Їхня назва "Good Morning News" спершу наштовхує на думку, що зміст папірців має бути "ранково-позитивним". Однак це не так.

Наприклад, у бюлетні за березень 2024 року у топ-новиною у "газеті" була розповідь про те, що нібито "підтверджено зв'язок України з терактом у Крокус-Сіті Голлі". При цьому, усі новини в листівці є передруківками матеріалів російського інформаційного агентства "Інтерфакс", головним виконавчим директором якого є член Роскомнагляду Михайло Коміссар. Роспропаганда у Jaz Aquamarine (фото: РБК-Україна)

А у найсвіжішому випуску "Good Morning News" від 24 березня 2025 року туристам розповідають про те, що "в Київській області нанесено удар по ЗСУ і іноземним найманцям". Знову ж таки - з посиланням на російський "Інтерфакс".

Бюлетень з роспропагандою в готелі Sunrise Montemare Resort (фото: РБК-Україна)

Варто зазначити, що ці ж бюлетні розповсюджуються не лише російською мовою: пропагандистські наративи викладено ще й зокрема німецькою, англійською і французькою. Бюлетень з роспропагандою французькою мовою (фото: РБК-Україна)

За друк і випуск даних матеріалів, якщо вірити інформації, що міститься на самих новинних бюлетнях, відповідає KVH Media Group Ltd - видавництво в Ліверпулі. Ця дочірня компанія KVH Industries, Inc займається в тому числі "наданням медіа та контент-послуг готелям".

Однак раніше бюлетні "Good Morning News" виходили переважно англійською мовою, і інформація в них не була пропагандистською, підтвердження чому можна знайти у листівці 2023 році для готелю The Ravenala Attitude на Маврикії. Інформаційний бюлетень англійською мовою в готелі The Ravenala Attitude у 2023 році (фото: hotels-attitude.com)

Цікаво, що один з користувачів близько року тому поставив низьку оцінку KVH Media Group Ltd в "Google Відгуках" через те, що інформація, яка публікується у її бюлетнях, "здається упередженою".

Як реагують у готелях на скандал?

Як стало відомо РБК-Україна, проросійську пропаганду нав'язують в топ-готелях Єгипту, які користуються популярністю серед українців. Наприклад, у готелях мережі Sunrise Resorts & Cruises, куди входять Sunrise Meraki Resort, Tanoak Hotel, Sunrise Montemare Resort, Sunrise Crystal Bay Resort та інші.

Бюлетень з роспропагандою 24 березня були помічені в готелі Sunrise Montemare Resort (фото: Tripadvisor)

Також українські туристи зіштовхнулися з такими листівками у готелях JAZ Hotel Group - мережі, до якої входять Jaz Aquamarine, Jaz Makadina, Jaz Fanara Resort, Solymar Ivory Suites, Jaz Mirabel Resort тощо.

Ба більше, такі листівки були помічені навіть на 5-зірковому курорті Sun Siyam Iru Fushi, що на Мальдівах.

Важливо зазначити, що ці листівки присутні не просто на інформаційних стендах холів готелів. Українські туристи розповідають, що їх видають прямо на рецепції. Це наштовхує на думку, що у нав'язуванні роспропаганди зацікавлені саме працівники курортів.

Однак разом з тим, наприклад, у 4-зірковому готелі Sunrise Remal Resort у Шарм-еш-Шейху, що належить мережі Sunrise Resorts & Cruises, українські туристи таких новинних бюлетнів не помітили. Представники готелю наголосили, що вони не розповсюджують роспропаганду, а навпаки - дуже люблять українців, і навіть зробили написи українською мовою на вказівниках. На вказівних табличках у Sunrise Remal Resort відсутня російська мова, але є українська (фото: РБК-Україна)

Турагенти запевняють: писали скарги адміністраціям готелів. Ті ж заперечують свою причетність до виготовлення пропагандистських листівок. Однак нічого не говорять саме про розповсюдження.

"Наші туристи ще в грудні скаржилися на буклети новин. Ми написали в готель, але вони спростували інформацію, що саме готель випускає цю газету. Також колеги писали у профільній групі для турагентів України, що зіштовхувалися з подібними ситуаціями", - розповіла РБК-Україна фахівець з оформлення віз та підбору турів Марина Казакова.

У Jaz Aquamarine на початку березня запевнили, що прибрали листівки зі свого готелю, наголосивши на тому, що "ця газета є стороннім джерелом міжнародних новин", а єгипетський готель навіть фізично не міг випустити такий матеріал, бо "наші співробітники не вміють розмовляти або читати російською чи українською мовами".

"Ми щиро перепрошуємо за будь-які спричинені незручності… Ми вже прибрали всі відповідні газети та особисто вибачились перед усіма постраждалими гостями. Ми раді вітати гостей з усього світу та прагнемо забезпечити комфортний і приємний відпочинок для кожного. Ми цінуємо ваше розуміння та терпіння, оскільки ми продовжуємо вдосконалювати наші послуги", - йдеться у відповіді адміністрації невдоволеним українським турагентам.

Зазначимо, що у Sunrise Resorts & Cruises на запит РБК-Україна станом на час написання цього матеріалу не відповіли. А тому нам не вдалося дізнатися, чи планують готелі мережі і надалі бути платформою для російської дезінформації.

Загалом ситуація з нав’язуванням російської пропаганди в єгипетських готелях є вкрай тривожною для туристів. І останні інциденти підкреслюють важливість ретельного вибору місця відпочинку та необхідність бути пильними щодо інформаційного середовища навіть за кордоном.

Масові скарги від українських громадян та громадян інших країн на подібні прояви дезінформації можуть стати дієвим інструментом для тиску на готельний бізнес та змусити адміністрації готелів вжити заходів щодо недопущення поширення ворожих наративів у майбутньому.

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