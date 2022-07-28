Турецкие фанаты Путина эпично опозорились с местью "Динамо": атаковали российский клуб
Турецкие футбольные болельщики отличились скандальной выходкой на стадионе в Стамбуле на матче "Фенербахче" и "Динамо", победного для украинцев, вызвав соответствующую реакцию со стороны УЕФА - началось расследование.
Более того, местные фанаты, скандировавшие на игре имя президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, после поражения решили отомстить киевским спортсменам, но их вендетта обернулась полным фиаско.
Так, турецкие "путинцы" по ошибке атаковали российский футбольный клуб. Как это произошло - читайте в материале ниже.
Дело в том, что после вчерашнего проигрыша "Фенербахче" со счетом 1:2 в пользу "бело-синих", футбольные фаны стамбульского клуба, у которых не удалось спровоцировать украинцев на матче своими выкриками в поддержку Путина...
..., бросились атаковать Instagram-профиль "Динамо".
В сети к контенту ФК стремительным валом посыпались посты с изображением российских флажков, прославлениями Кремлевского руководителя и прочее.
Но, очевидно, жажда мести усыпила внимание любителей Путина, и они просто-напросто перепутали цель - объектом их атак стало не киевское, а московское "Динамо".
Фото: скриншот
Напомним, что 27 июля из-за того, что фанаты "Фенербахче" начали скандировать имя Путина, в ответ наставник "Динамо" Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.
Накануне "Динамо" одолело "Фенербахче" в дополнительное время благодаря голам Буяльского и Караваева. В 3-м раунде квалификации украинский гранд встретится со "Штуртом" из Граца. Матчи запланированы на 3 и 9 августа.