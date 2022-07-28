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Луческу пренебрег прессой за скандирование фанатами "Фенербахче" имени Путина: детали скандала

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Стамбул, Четверг 28 июля 2022 09:38
Луческу пренебрег прессой за скандирование фанатами "Фенербахче" имени Путина: детали скандала Фото: Мирча Луческу продемонстрировал четкую позицию (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Болельщики стамбульского "Фенербахче" отметились отвратительной выходкой во время ответного матча 2-го квалификационного раунда против киевского "Динамо". Криками в поддержку Владимира Путина возмутился Мирча Луческу и заинтересовался УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeniakit.

Фанаты "желтых канареек" посреди матча с украинским грандом решили устроить провокацию. Они начали скандировать Vladimir Putin, пытаясь вывести из равновесия футболистов "Динамо".

Гнусная затея, однако, не удалась. "Бело-синие" вскоре дожали "Фенербахче" в овертайме. Голом отличился универсал Александр Караваев, которого когда-то "мариновали" в запасе стамбульцев.

Однако выходка болельщиков, очевидно, еще будет иметь последствия для "Фенера". Во-первых, наставник киевлян Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, ограничившись экспресс-комментарием.

"Все было в рамках нашего плана и наши замыслы сработали, мы победили. Но предсказать такое поведение болельщиков мы не смогли. Мне досадно, я такого не ожидал", – заявил румынский специалист и покинул домашнюю арену "желтых канареек".

Во-вторых, мерзкие скандирования заинтересовали УЕФА. Турецкий комментатор Ахмат Чакар рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций провел экстренное заседание исполкома в режиме видеоконференции. Там функционеры пообщались с делегатом и арбитрами поединка.

"Эти крики создали довольно неприятную ситуацию и будут дорого стоить нам. По мнению европейских лидеров, такие кричалки заслуживают называться худшими во все времена", – добавил Чакар.

Накануне "Динамо" одолело "Фенербахче" в дополнительное время благодаря голам Буяльского и Караваева. В 3-м раунде квалификации украинский гранд встретится со "Штуртом" из Граца. Матчи запланированы на 2/3 и 9 августа.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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