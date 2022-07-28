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УЕФА открыл дело против "Фенербахче" за прославление Путина фанатами

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Ньон, Четверг 28 июля 2022 18:03
УЕФА открыл дело против "Фенербахче" за прославление Путина фанатами Фото: УЕФА не понравились упоминания о Владимире Путине в Стамбуле (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Позорная выходка болельщиков стамбульского "Фенербахче", похоже, обернется серьезными проблемами. Союз европейских футбольных ассоциаций принялся расследовать инцидент со скандированием имени Владимира Путина в матче против киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Поведение турецких болельщиков станет предметом расследования УЕФА. Фанаты "желтых канареек" пытались спровоцировать украинский гранд возгласами имени президента страны-агрессора Путина.

"Инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предположительно неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время матча против киевского "Динамо" в Стамбуле 27 июля. Информация по этому вопросу была объявлена ​​дополнительно", - говорится в сообщении.

Фанаты "желтых канареек" начали скандировать имя Путина после того, как "Фенербахче" сравнял счет. В ответ наставник "бело-синих" Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

Накануне "Динамо" одолело "Фенербахче" в дополнительное время благодаря голам Буяльского и Караваева. В 3-м раунде квалификации украинский гранд встретится со "Штуртом" из Граца. Матчи запланированы на 3 и 9 августа.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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