Турбуйтесь про себе: 6 харчових звичок для дорослих та дітей, які потрібно ввести у життя

Харчування - це спосіб насититись та здобути енергію на всі важливі справи. Важливо виробити правильні харчові звички, щоб організм був здоровим.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти "Svij.doc".
Важливо пам'ятати, що турбота про себе через харчування не лише підтримує фізичне здоров’я, але й покращує емоційний стан, підвищує енергію та загальне самопочуття.
Необхідно не забороняти певні продукти, а навчитися самостійно робити вибір на користь якісних, поживних і здорових варіантів.
Для дорослих та дітей корисні такі звички:
Зокрема, дорослому організму необхідно:
Меню дітей повинно включати:
Це суміш вуглеводів і жиру, барвників і замінників смаку. Немає ніякої користі і в такій страві, як картопля фрі.
При виробництві чипсів часто використовується неорганічна картопля, при вирощуванні якої застосовуються пестициди та інші хімічні речовини.
У них містяться гормони, нітрати та інші шкідливі добавки. Навіть найнатуральніший продукт з ковбасних виробів складається, переважно, зі свинячих шкурок і сала, хрящів і м’ясних залишків, плюс 25-30% трансгенної сої, на додачу коктейль з харчових барвників, ароматизаторів, консервантів і підсилювачів смаку.
Вживання солодкої газованої води може порушити обмін речовин. Крім того, велика кількість барвників може викликати сильні алергічні реакції, а вуглекислий газ підвищує кислотність шлунка, тобто викликає гастрит.
Магазинний майонез дуже калорійний та містить велику кількість жирів і вуглеводів. До шкідливих продуктів належить не тільки майонез, але і кетчуп, різні соуси і заправки.
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