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Беспокойтесь о себе: 6 пищевых привычек для взрослых и детей, которые нужно ввести в жизнь

Какие пищевые привычки полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Питание - это способ насытиться и получить энергию на все важные дела. Важно выработать правильные пищевые привычки, чтобы организм был здоров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Svij.doc".

Полезные пищевые привычки

Важно помнить, что забота о себе из-за питания не только поддерживает физическое здоровье, но и улучшает эмоциональное состояние, повышает энергию и общее самочувствие.

Необходимо не запрещать определенные продукты, а научиться самостоятельно делать выбор в пользу качественных, питательных и здоровых вариантов.

Для взрослых и детей полезны следующие привычки:

  • устраивайте общие приемы пищи
  • старайтесь формировать порции, помня о тарелке здорового питания
  • выбирайте качественные продукты
  • готовьте блюда вместе
  • создавайте приятную атмосферу за столом
  • кончайте есть тогда, когда почувствовали сытость

В частности, взрослому организму необходимо:

  • сбалансированное питание
  • разнообразие
  • питьевой режим
  • регулярность приема пищи

Меню детей должно включать:

  • питательные продукты для роста и развития - содержат кальций, железо, белок и жирные кислоты.
  • привлечение детей к питанию - научите детей выбирать здоровую пищу и вовлекайте в процесс приготовления, ведь это развивает здоровые пищевые привычки
  • не пропускайте завтрак - он запускает метаболизм и дает энергию на целый день
  • минимум сахаров и переработанных продуктов

Какие продукты вредны

Чипсы и картофель фри

Это смесь углеводов и жира, красителей и заменителей вкуса. Нет никакой пользы и в таком блюде, как картофель фри.

При производстве чипсов часто используется неорганический картофель, при выращивании которого применяются пестициды и другие химические вещества.

Колбасные изделия и копчености

В них содержатся гормоны, нитраты и другие вредные добавки. Даже самый натуральный продукт из колбасных изделий состоит преимущественно из свиных шкурок и сала, хрящей и мясных остатков, плюс 25-30% трансгенной сои, вдобавок коктейль из пищевых красителей, ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса.

Газированные напитки

Употребление сладкой газировки может нарушить обмен веществ. Кроме того, большое количество красителей может вызвать сильные аллергические реакции, а углекислый газ повышает кислотность желудка, то есть вызывает гастрит.

Майонез

Магазинный майонез очень калориен и содержит большое количество жиров и углеводов. К вредным продуктам относится не только майонез, но и кетчуп, разные соусы и заправки.

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