Гастроентеролог назвав 5 корисних продуктів, які він їсть кожного дня

Кишківник - один із найважливіших органів тіла. Він не тільки відповідає за розщеплення їжі, але й поглинає поживні речовини. Гастроентеролог назвав корисні продукти, які він їсть кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Хліб на заквасці

Гастроентеролог Джозеф Салхаб розповів, що закваска містить менше глютену та інших речовин, що викликають здуття живота, ніж інший хліб.

Процес бродіння допомагає розщепити ці агенти, що, як наслідок, призводить до сплеску пребіотичних і пробіотичних властивостей.

Кефір, сир або грецький йогурт

Кефір - це ферментований напій, схожий на молоко.

Споживання цього напою пов’язане з широким спектром нутрицевтичних переваг, включаючи протизапальну, антиоксидантну, протиракову, антимікробну, антидіабетичну, антигіпертензивну та антигіперхолестеринемічні ефекти.

Щоб запобігти запорам, посипати йогурт можна насінням чіа та іноді додава трохи кориці, щоб позбутися від запалення.

Авокадо

Авокадо - відомий суперпродукт, який містить велику кількість клітковини та наповнений основними поживними речовинами, зокрема калієм, який допомагає сприяти здоровій функції травлення.

Авокадо також може зменшити газоутворення, оскільки воно вважається продуктом з низьким вмістом фруктози.

Помідори

Корисні властивості томатів дуже багатогранні. Томати - хороший антидепресант, помідори регулюють роботу нервової системи, завдяки серотоніну покращують настрій.

Помідори мають антибактеріальні і протизапальні властивості, завдяки вмісту фітонцидів. Помідори дуже корисні для травної системи, вони покращують травлення і обмін речовин.

Помідори також можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, холестерину та раку, а також зміцнити імунітет.

Оливкова олія першого віджиму

Благотворний вплив оливкової олії на мозок і тіло людини, ймовірно, пов’язаний з присутністю поліфенолів гідрокситирозолу і олеїнової кислоти. Вони захищають клітини, які перебувають у стані окисного стресу.

Олеїнові кислоти - це мононенасичені жирні кислоти омега-9, яких в оливковій олії зазвичай більше, ніж в рослинних жирах.