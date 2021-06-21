Турагент из РФ обрадовалась потопу в оккупированной Ялте, где погибли люди

В оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. Ялту затопило . В городе пострадало 18 человек, и есть один погибший и пропавший без вести. При этом турагент из российской Уфы обрадовалась тому, что город смыло и ей не нужно будет продавать туры на полуостров.

"Ялту смыло к еб*н*м! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс!" - заявила турагент.

При этом местные отели она назвала "сараями". Позже она уже выступила с объяснениями, мол радовались не наводнению, а тому, что власти РФ наконец-то разрешили россиянам летать на турецкие курорты.