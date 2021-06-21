Турагент з РФ зраділа потопу в окупованій Ялті, де загинули люди

В окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. Ялту затопило. У місті постраждало 18 осіб, і є один загиблий і зниклий безвісти. При цьому турагент з російської Уфи зраділа тому, що місто змило і їй не потрібно буде продавати тури на півострів.
Відео жінки опублікував Telegram-канал "Вартові еспресо".
"Ялту змило до їб*н*в! Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж день народження, краще, ніж День туризму, краще, ніж секс!" - заявила турагент.
При цьому місцеві готелі вона назвала "сараями". Пізніше вона вже виступила з поясненнями, мовляв раділа не повені, а тому, що влада РФ нарешті дозволили росіянам літати на турецькі курорти.
Нагадаємо, в Ялті через повень змило пляжі. Відпочивальники почали тікати з міста. В результаті негоди знеструмлені, підтоплені і відключені від газопостачання десятки будинків.
Ми також писали про те, що в Ялті повністю затопило крокоділяріум через що на волі опинилися 70 рептилій. Крокодили плавали у воді всередині приміщення.
Частину тварин евакуювати не змогли. Працівники ловили крокодилів і запевняли, що в результаті потопу ніхто не загинув. За словами директора Ялтинського крокоділяріума Віктора Жиленко, 90% тварин встигли евакуювати в Алушту.