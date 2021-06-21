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Турагент из РФ обрадовалась потопу в оккупированной Ялте, где погибли люди

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Понедельник 21 июня 2021 19:45
Турагент из РФ обрадовалась потопу в оккупированной Ялте, где погибли люди Фото: потоп в Ялте (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Styler

В оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. Ялту затопило. В городе пострадало 18 человек, и есть один погибший и пропавший без вести. При этом турагент из российской Уфы обрадовалась тому, что город смыло и ей не нужно будет продавать туры на полуостров.

Видео восторженной женщины опубликовал Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"Ялту смыло к еб*н*м! Это лучше, чем Новый год, лучше, чем день рождения, лучше, чем День туризма, лучше, чем секс!" - заявила турагент.

При этом местные отели она назвала "сараями". Позже она уже выступила с объяснениями, мол радовались не наводнению, а тому, что власти РФ наконец-то разрешили россиянам летать на турецкие курорты.

Напомним, в Ялте из-за наводнения смыло пляжи. Отдыхающие начали бежать из города. В результате ненастья обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов.

Мы также писали о том, что в Ялте полностью затопило крокодиляриум из-за чего на свободе оказались 70 рептилий. Крокодилы плавали в воде внутри помещения.

Часть животных эвакуировать не смогли. Работники ловили крокодилов и уверяли, что в результате потопа никто не погиб. По словам директора Ялтинского крокодиляриума Виктора Жиленко, 90% животных успели эвакуировать в Алушту.

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Крым наводнение
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