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Турагент з РФ зраділа потопу в окупованій Ялті, де загинули люди

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Понеділок 21 червня 2021 19:45
Турагент з РФ зраділа потопу в окупованій Ялті, де загинули люди Фото: потоп в Ялті (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Styler

В окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. Ялту затопило. У місті постраждало 18 осіб, і є один загиблий і зниклий безвісти. При цьому турагент з російської Уфи зраділа тому, що місто змило і їй не потрібно буде продавати тури на півострів.

Відео жінки опублікував Telegram-канал "Вартові еспресо".

"Ялту змило до їб*н*в! Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж день народження, краще, ніж День туризму, краще, ніж секс!" - заявила турагент.

При цьому місцеві готелі вона назвала "сараями". Пізніше вона вже виступила з поясненнями, мовляв раділа не повені, а тому, що влада РФ нарешті дозволили росіянам літати на турецькі курорти.

Нагадаємо, в Ялті через повень змило пляжі. Відпочивальники почали тікати з міста. В результаті негоди знеструмлені, підтоплені і відключені від газопостачання десятки будинків.

Ми також писали про те, що в Ялті повністю затопило крокоділяріум через що на волі опинилися 70 рептилій. Крокодили плавали у воді всередині приміщення.

Частину тварин евакуювати не змогли. Працівники ловили крокодилів і запевняли, що в результаті потопу ніхто не загинув. За словами директора Ялтинського крокоділяріума Віктора Жиленко, 90% тварин встигли евакуювати в Алушту.

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