Из-за какой-то тупости: Сердючка сделала громкое заявление о KAZKA и MARUV

Верка Сердючка отправилась в Тель-Авив, чтобы выступить в финале Евровидения, который состоится в субботу, 18 мая. Андрей Данилко рассказал - он разочарован тем, что такие достойные украинские артисты, как KAZKA, и MARUV не смогут принять участие в международном песенном конкурсе. Об этом артист поведал в интервью КП в Украине.

По словам Андрея Данилко, украинцы слишком серьезно относятся к конкурсу, в отличие от других стран, которые воспринимают Евровидение, как праздник и радостное событие.

"Нашим действительно очень сложно участвовать. Наши люди так устроены, что им надо все обос…ть, другого слова не найдешь", - сказал Данилко.

Верка Сердючка на Евровидении 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

То, что Украина в этом году не участвует в Евровидение Данилко назвал абсолютной глупостью.

"В этом году вообще никто не едет из-за какой-то тупости. К сожалению", - заявляет шоумен.

По мнению Данилко, украинцы часто выливают негатив на участников нацотбора, обвиняя их в том, что они не умеют петь и нужно было бы послать кого-нибудь другого. Он утверждает, что не помнит ни одного участника, который бы ехал представлять Украину без каких-либо проблем.

"Я вот вспоминаю всех наших участников, и все они ехали с проблемами. Все! То их сжигают, то в Фейсбуке пишут: "кто это, петь не умеет…" - утверждает Андрей.

Верка Сердючка на Евровидении 2019 (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Если бы он имел право на решающее слово, то отправил бы на Евровидение того, кого выбрали люди.

"У нас были достойные - и KAZKA, и MARUV, они абсолютно вписываются в этот конкурс", - сокрушается артист.

Ранее мы писали о том, что россиянин Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.

К слову, Верка Сердючка на открытии Евровидения 2019 заставила ведущую пить алкоголь.