Туманы и облачность: в каких областях погода не порадует

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине будет теплой, но пасмурной

Погода в Украине в среду, 16 октября, ожидается теплая и сухая, однако некоторые области накроет туманами и синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура воздуха почти во всех регионах достигнет выше +20 градусов.

Погода на востоке страны ожидается облачная, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +7 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +18 +20 градусов, в Харькове и Полтаве до +22 градусов.

В южных областях без осадков, переменная облачность. Ночная температура воздуха составит +7 +11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +19 +22 градусов, в Николаеве ожидается до +23 градусов. В Крыму сухо, без осадков. Ночью +9 +11 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

На севере Украины будет солнечно и сухо, местами возможна облачность и туманы. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +7 +9 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

В западных областях осадки не прогнозируются, днем будет солнечно, переменная облачность. Ночью в регионе от +7 до +9 градусов, днем столбики термометров покажут +19 +21 градус, на Закарпатье до +22 +24 градусов.

В центральной части страны облачно, с прояснениями, без осадков. Ночная температура составит +7 +9 градусов, днем потеплеет до +20 +22 градусов.

В Киеве 16 октября ожидается облачная и сухая погода, без осадков. Ночью ожидается +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут +20 +22 градуса.

Погода 16 октября в Украине