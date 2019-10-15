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Тумани і хмарність: в яких областях погода не порадує

STYLERЖиття    15.10.2019 - 20:14
Тумани і хмарність: в яких областях погода не порадує
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні буде теплою, але похмурою

Погода в Україні у середу, 16 жовтня, очікується тепла і суха, однак деякі області накриє туманами і синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря майже у всіх регіонах досягне вище +20 градусів.

Погода на сході країни очікується хмарна, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +7 до +9 градусів, удень повітря прогріється до +18 +20 градусів, в Харкові і Полтаві до +22 градусів.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Нічна температура повітря складе +7 +11 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +19 +22 градусів, у Миколаєві очікується до +23 градусів. У Криму сухо, без опадів. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

На півночі України буде сонячно і сухо, місцями можлива хмарність та тумани. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +7 +9 градусів, удень повітря прогріється до +20 +22 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, вдень буде сонячно, мінлива хмарність. Вночі від +7 до +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +19 +21 градус, на Закарпатті до +22 +24 градусів.

В центральній частині країни хмарно, з проясненнями, без опадів. Нічна температура становитиме +7 +9 градусів, вдень потеплішає до +20 +22 градусів.

У Києві 16 жовтня очікується хмарна і суха погода, без опадів. Вночі очікується +8 +10 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +20 +22 градуси.

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