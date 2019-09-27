ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украину зальет на выходных: каким областям не повезет больше всех

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 12:15
Украину зальет на выходных: каким областям не повезет больше всех
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине с 28 сентября начнет снова ухудшаться

Погода в Украине в субботу, 28 сентября, ожидается теплая в большинстве областей, но синоптик Наталка Диденко предупредила, что на страну опустятся туманы и пройдут дожди. Об этом она написала в своем прогнозе погоды на Facebook.

"В субботу и воскресенье, по солидным прогностическим моделям, ожидается ощутимое потепление, днем 28 сентября – до +15 +20 градусов, 29 сентября – до +18 +24 градусов. На севере на 2-4 градуса будет ниже. Но учитывайте облачность и туманы, которые ожидаются", - рассказала синоптик и сообщила, где на выходных пройдут дожди.

"В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях (карта), на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода. В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически над всеми областями, в течении дня дожди пройдут от Запада к Востоку. И побывают на Севере, Юге и в центре. Словом, будет преобладать влажная погода, но с прояснениями. Если коварный туман, опять же, не помешает", - написала Диденко.

Украину зальет на выходных: каким областям не повезет больше всех

Карта погоды

В Киеве синоптик пообещала хорошую погоду в субботу и предупредила о дождях в воскресенье.

"В Киеве 28-го сентября осадков не ожидается, около 17 градусов тепла. 29-го сентября в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов. Словом, дожди, туманы, солнце и сравнительно высокие градусы – все в одном кувшине в ближайшие выходные", - резюмировала синоптик.

В Киеве на выходных ожидается потепление Бабье лето: когда в Украине снова потеплеет
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь