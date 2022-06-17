Тульская область РФ хочет "отстраивать Мариуполь", пока сами туляки выживают в бараках (фото)

Заявление о желании восстанавливать Левый берег Мариуполя было сделано на Петербургском экономическом форуме, где Тульская область заняла 4 место в рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России.

"Оккупанты сообщают, что Тульская область готова отстроить Левобережный район Мариуполя. А не готова ли Россия что-то сделать с бедностью, руинами и бараками в самой Тульской области? На фото дебри в самом центре Тулы", - говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Посмотрите, как выглядит сейчас Тула: