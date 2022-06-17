Тульська область РФ хоче "відбудовувати Маріуполь", поки самі туляки виживають у бараках (фото)

Заява про бажання відновлювати Лівий берег Маріуполя було зроблено на Петербурзькому економічному форумі, де Тульська область зайняла 4 місце в рейтингу стану інвестиційного клімату в регіонах Росії.

"Окупанти повідомляють, що Тульська область готова відбудувати Лівобережний район Маріуполя. А чи не готова Росія щось зробити з бідністю, руїнами та бараками в самій Тульській області? На фото нетрі в самому центрі Тули", - йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради.

Подивіться, як виглядає зараз Тула: