Туди усі рвуться: 5 найкращих країн для навчання українських студентів у 2025 році

Нідерланди

Нідерланди очолюють рейтинг європейських країн за кількістю англомовних програм та якістю підготовки студентів. Університети тут тісно співпрацюють з міжнародними компаніями, що значно підвищує шанси випускників на працевлаштування.

Навчання орієнтоване на практику, а студенти залучені до реальних проєктів уже з першого року. У країні пропонують понад 2000 англомовних освітніх програм у найрізноманітніших сферах.

Особливо популярні спеціальності: IT, інженерія, міжнародні відносини, бізнес, мистецтво та дизайн. Вартість освіти нижча, ніж у США чи Великій Британії, а якість - на високому рівні.

Польща

Польща вже давно стала надійним освітнім напрямком для української молоді. Географічна та культурна близькість роблять адаптацію легкою, а дипломи визнаються по всьому світу. Студенти можуть навчатися польською мовою безкоштовно або обрати англомовну програму за доступну вартість.

Після завершення навчання можна легко отримати посвідку на постійне проживання в ЄС. Популярні напрямки включають медицину, архітектуру, IT, економіку та менеджмент. Польща - ідеальне поєднання якості, доступності й можливостей.

Університет імені Адама Міцкевича (фото: Вікіпедія)

Ірландія

Ірландія стрімко набирає популярність серед українських студентів завдяки своїй технологічній спрямованості. Вартість навчання нижча, ніж у Британії чи США, а якість не поступається.

Випускники мають змогу пройти стажування в офісах Google, Apple, Facebook чи IBM, розташованих у Дубліні. Вища освіта тут англомовна, сучасна й тісно пов’язана з інноваціями.

Серед найзатребуваніших галузей - ІТ, фінанси, фармацевтика, біотехнології та інженерія. Ірландія - це чудовий старт для кар’єри у цифровому світі.

Велика Британія

Навчання у Великій Британії - це не лише про диплом, а й про неперевершену якість освіти. Такі університети, як Оксфорд, Кембридж, UCL чи Imperial College, входять у світові топи. Тут пропонують сильну наукову базу, сучасні лабораторії та широкий вибір академічних дисциплін.

Британський диплом визнається роботодавцями у всьому світі, що відкриває двері до міжнародної кар’єри. Особливо популярні такі напрямки, як право, міжнародні відносини, медицина, економіка та дизайн. Освіта тут вимагає інвестицій, але її результат того вартий.

Оксфорд - це справжнє студентське містечко (фото: Вікіпедія)

США

Сполучені Штати залишаються беззаперечним фаворитом для тих, хто мріє про гнучку освіту та грандіозні перспективи. Американські університети пропонують глибоке академічне навчання і широкі можливості для наукової роботи.

Система дозволяє змінювати спеціальність у процесі навчання, а кількість стипендій для українців щороку зростає. Студенти можуть обрати зі сотень спеціальностей і зосередитися на практичній підготовці.

Серед найпопулярніших галузей - ІТ, інженерія, бізнес і креативні індустрії. США - це стартова платформа для глобальної кар’єри.