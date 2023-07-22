Туди мало хто добереться. Найбільш ізольовані від людей місця на планеті Земля (фото)

Науру

Це карликова держава на однойменному кораловому острові в західній частині Тихого океану площею 21,3 квадратного кілометра. Це в сім разів менше за Львів!Населення країни становить 10 261 особа станом на 2015 рік.

Науру є найменш відвідуваною країною у світі: за рік сюди прилітають приблизно 200 туристів. Перевага в цьому лише тому, що на острові немає епідемій.

Європейські дослідники виявили поклади фосфору біля Науру. За час видобування копалини почали збільшуватися поклади вапняку, які сьогодні становлять 80% усього острова.

Науру (фото: Вікіпедія)

Північний Сентінел-Айленд

Один з Андаманських островів в Бенгальській затоці. Він знаходиться на захід від південної частини Південного Андамани та має площу 60 квадратних кілометрів.

Подорож на острів може стати по-справжньому небезпечною, адже на ньому проживають близько 400 осіб корінного племені. Туристів вони вбивають тільки-но ті намагаються наблизитися.

У 2018 році мешканці вбили американського місіонера, який намагався привернути плем'я до християнства. Наразі острів перебуває під протекторатом Індії, тому влада заборонила наближатися до нього ближче ніж на 5 кілометрів.

Мешканці Північного Сентінел-Айленда (фото: Pitt Rivers Museum)

Гренландія

Ви, напевно, здивуєтеся, але в Гренландії живуть люди в столиці Нуук. Там проживає близько 57 000 гренландців, а решта територій - пусті.

Та навіть серед мерзлоти є поодинокі поселення. В одному з них мешкають 345 людей. Дивовижно, але попри величезну відстань від цивілізації, вони мають інтернет, мобільний зв'язок і можуть здійснювати онлайн-покупки. Щоправда, чекати на них доведеться два місяці.

Поселення в Гренландії (фото: hromadske.ua)

Кеймада-Гранді

Це острів в Атлантичному океані за 35 кілометрів від берегів бразильського штату Сан-Паулу. Інша його назва Зміїний. На цьому острові абсолютно не живуть люди, лише тільки змії, звідки й пішла назва.

За останніми підрахунками, на всій невеликій площі острова живуть близько 70 000 змій. На острові немає хижаків, які можуть полювати на змій, тому вони не мають перешкод для розмноження.

На один квадратний метр живе від однієї до п'яти змій (фото: Вікіпедія)

Точка Немо

Це не острів і не частина суші взагалі. Це просто точка в океані, яка розташована від найближчої суші на відстані 2 688 кілометрів.

Саме в цю точку вчені домовилися приземляти космічні кораблі та супутники, які не догоріли в атмосфері та чий термін експлуатації закінчився. Наступним мешканцем дна Точки Немо стане Міжнародна космічна станція.

Розташування Точки Немо (фото: mazurtravel.com)