Туда немногие доберутся. Самые изолированные от людей места на планете Земля (фото)

Науру

Это карликовое государство на одноименном коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21,3 квадратных километров. Это в семь раз меньше Львова! Население страны составляет 10 261 человек по состоянию на 2015 год.

Науру является менее посещаемой страной в мире: за год сюда прилетают примерно 200 туристов. Преимущество в этом только потому, что на острове нет эпидемий.

Европейские исследователи обнаружили залежи фосфора на территории Науру. За время добычи ископаемого стали увеличиваться залежи известняка, которые сегодня составляют 80% всего острова.

Науру (фото: Википедия)

Северный Сентинел-Айленд

Один из Андаманских островов в Бенгальском заливе. Он находится к западу от южной части Южного Андаманы и площадью 60 квадратных километров.

Путешествие на остров может стать по-настоящему опасным, ведь на нем проживают около 400 человек коренного племени. Туристов они убивают только те и пытаются приблизиться.

В 2018 году жители убили американского миссионера, пытавшегося привлечь племя к христианству. Пока остров находится под протекторатом Индии, поэтому власти запретили приближаться к нему ближе чем на 5 километров.

Жители Северного Сентинел-Айленда (фото: Pitt Rivers Museum)

Гренландия

Вы наверняка удивитесь, но в Гренландии живут люди в столице Нуук. Там проживает около 57 000 гренландцев, а остальные территории - пустые.

И даже среди мерзлоты есть единичные поселения. В одном из них проживает 345 человек. Удивительно, но, несмотря на огромное расстояние от цивилизации, у них есть интернет, мобильная связь и они могут совершать онлайн-покупки. Правда, ждать их придется два месяца.

Поселение в Гренландии (фото: hromadske.ua)

Кеймада-Гранди

Это остров в Атлантическом океане в 35 километрах от берегов бразильского штата Сан-Паулу. Другое его название Змеиный. На этом острове совершенно не живут люди, только змеи, откуда и пошло название.

По последним подсчетам, на всей небольшой площади острова обитают около 70 000 змей. На острове нет хищников, которые могут охотиться на змей, поэтому у них нет препятствий для размножения.

На один квадратный метр живет от одной до пяти змей (фото: Википедия)

Точка Немо

Это не остров и не часть суши вообще. Это просто точка в океане, расположенная от ближайшей суши на расстоянии 2 688 километров.

Именно в эту точку ученые договорились приземлять космические корабли и спутники, которые не догорели в атмосфере и чей срок эксплуатации истек. Следующим обитателем дна Точки Немо станет Международная космическая станция.

Расположение Точки Немо (фото: mazurtravel.com)