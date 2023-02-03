Туалетний папір "Обухів 65" масово підробляють: як відрізнити оригінал від фальсифікату
Туалетний папір "Обухів 65" - одна з найпопулярніших серед українців марок цього виду продукції. Саме тому її активно підробляють, і не тільки в Україні.
Як не купити підробку - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.
Виробник паперу тільки один
"Обухів 65" виробляється на Київському картонно-паперовому комбінаті (ККПК), який знаходиться саме в місті Обухів і функціонує з 1977 року.
Оскільки у сегменті туалетного паперу України "Обухів" продається найбільше, його й найчастіше підроблюють.
Як відрізнити підробку від оригіналу
Для цього треба уважно вивчити етикетку:
- фарба та всі написи на ній мають бути рівними,
- не має бути граматичних помилок,
- шрифти не повинні розтікатися,
- має бути зазначена вірна назва та адреса виробника - Київського картонно-паперового комбінату, а також дата виробництва.
- назва паперу має бути "Обухів 65" - без подвоєнь чи замін якихось із літер (наприклад, "Обухоф", "Овуків" чи ще якось).
Папір підроблюють навіть в Росії
Нещодавно в соцмережах показали варіанти нашого "Обухова", який випускають в РФ. Користувачі жартують, що, мабуть, там закінчились лопухи.
Фото: facebook.com/urtab
Чому не варто купувати підроблений папір
Підробка часто не має заявленої виробником довжини паперу у 65 метрів.
Сам папір не відповідає якісним та безпечним характеристикам бренду й може містити небезпечні домішки (важкі метали, формальдегіди).
Технологія виробництва підробленого туалетного паперу не відповідає заявленим стандартам і вимогам гігієнічності.
Позаяк контроль виробництва неналежний, то існують ризики, що через домішки можуть виникати подразнення, висипи, алергічні реакції на шкірі тощо.
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