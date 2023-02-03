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Туалетний папір "Обухів 65" масово підробляють: як відрізнити оригінал від фальсифікату

Новость на русском →
П'ятниця 03 лютого 2023 10:01
Туалетний папір "Обухів 65" масово підробляють: як відрізнити оригінал від фальсифікату Туалетний папір "Обухів" (фото: instagram.com/krypu_kovel)
Автор: Світлана Мащенко

Туалетний папір "Обухів 65" - одна з найпопулярніших серед українців марок цього виду продукції. Саме тому її активно підробляють, і не тільки в Україні.

Як не купити підробку - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Виробник паперу тільки один

"Обухів 65" виробляється на Київському картонно-паперовому комбінаті (ККПК), який знаходиться саме в місті Обухів і функціонує з 1977 року.

Оскільки у сегменті туалетного паперу України "Обухів" продається найбільше, його й найчастіше підроблюють.

Як відрізнити підробку від оригіналу

Для цього треба уважно вивчити етикетку:

  • фарба та всі написи на ній мають бути рівними,
  • не має бути граматичних помилок,
  • шрифти не повинні розтікатися,
  • має бути зазначена вірна назва та адреса виробника - Київського картонно-паперового комбінату, а також дата виробництва.
  • назва паперу має бути "Обухів 65" - без подвоєнь чи замін якихось із літер (наприклад, "Обухоф", "Овуків" чи ще якось).

Папір підроблюють навіть в Росії

Нещодавно в соцмережах показали варіанти нашого "Обухова", який випускають в РФ. Користувачі жартують, що, мабуть, там закінчились лопухи.

Туалетний папір &quot;Обухів 65&quot; масово підробляють: як відрізнити оригінал від фальсифікату

Фото: facebook.com/urtab

Чому не варто купувати підроблений папір

Підробка часто не має заявленої виробником довжини паперу у 65 метрів.

Сам папір не відповідає якісним та безпечним характеристикам бренду й може містити небезпечні домішки (важкі метали, формальдегіди).

Технологія виробництва підробленого туалетного паперу не відповідає заявленим стандартам і вимогам гігієнічності.

Позаяк контроль виробництва неналежний, то існують ризики, що через домішки можуть виникати подразнення, висипи, алергічні реакції на шкірі тощо.

Раніше ми писали, як відрізнити якісний чай від підробки.

Також читайте, як не купити підроблену каву Lavazza.

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