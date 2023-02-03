Туалетную бумагу "Обухів 65" массово подделывают: как отличить оригинал от фальсификата

Туалетная бумага "Обухів 65" – одна из самых популярных среди украинцев марок этого вида продукции. Именно поэтому ее активно подрабатывают и не только в Украине.

Как не купить подделку – узнайте из материала Styler ниже.

Производитель бумаги только один

"Обухів 65" производится на Киевском картонно-бумажном комбинате (ККПК), который находится именно в городе Обухов и функционирует с 1977 года.

Поскольку в сегменте туалетной бумаги Украины "Обухів" продается больше всего, его и чаще всего подделывают.

Как отличить подделку от оригинала

Для этого нужно внимательно изучить этикетку:

краска и все надписи на ней должны быть ровными,

не должно быть грамматических ошибок,

шрифты не должны растекаться,

должно быть указано верное название и адрес производителя - Киевского картонно-бумажного комбината, а также дата производства.

название бумаги должно быть "Обухів 65" - без удвоений или замен каких-либо букв (например, "Обухоф", "Овуков" или еще как-то).

Бумага подделывается даже в России

Недавно в соцсетях показали варианты нашего выпускаемого в РФ "Обухова". Пользователи шутят, что, по-видимому, там закончились лопухи.

Фото: facebook.com/urtab

Почему не стоит покупать поддельную бумагу

Подлог часто не имеет заявленной производителем длины бумаги в 65 метров.

Сама бумага не соответствует качественным и безопасным характеристикам бренда и может содержать опасные примеси (тяжелые металлы, формальдегиды).

Технология производства поддельной туалетной бумаги не отвечает заявленным стандартам и требованиям гигиеничности.

Поскольку контроль производства ненадлежащий, существуют риски, что из-за примесей могут возникать раздражения, сыпи, аллергические реакции на коже и т. д.