Туалетную бумагу "Обухів 65" массово подделывают: как отличить оригинал от фальсификата
Туалетная бумага "Обухів 65" – одна из самых популярных среди украинцев марок этого вида продукции. Именно поэтому ее активно подрабатывают и не только в Украине.
Как не купить подделку – узнайте из материала Styler ниже.
Производитель бумаги только один
"Обухів 65" производится на Киевском картонно-бумажном комбинате (ККПК), который находится именно в городе Обухов и функционирует с 1977 года.
Поскольку в сегменте туалетной бумаги Украины "Обухів" продается больше всего, его и чаще всего подделывают.
Как отличить подделку от оригинала
Для этого нужно внимательно изучить этикетку:
- краска и все надписи на ней должны быть ровными,
- не должно быть грамматических ошибок,
- шрифты не должны растекаться,
- должно быть указано верное название и адрес производителя - Киевского картонно-бумажного комбината, а также дата производства.
- название бумаги должно быть "Обухів 65" - без удвоений или замен каких-либо букв (например, "Обухоф", "Овуков" или еще как-то).
Бумага подделывается даже в России
Недавно в соцсетях показали варианты нашего выпускаемого в РФ "Обухова". Пользователи шутят, что, по-видимому, там закончились лопухи.
Фото: facebook.com/urtab
Почему не стоит покупать поддельную бумагу
Подлог часто не имеет заявленной производителем длины бумаги в 65 метров.
Сама бумага не соответствует качественным и безопасным характеристикам бренда и может содержать опасные примеси (тяжелые металлы, формальдегиды).
Технология производства поддельной туалетной бумаги не отвечает заявленным стандартам и требованиям гигиеничности.
Поскольку контроль производства ненадлежащий, существуют риски, что из-за примесей могут возникать раздражения, сыпи, аллергические реакции на коже и т. д.
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