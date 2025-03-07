"Туалет" чи "вбиральня"? Який варіант найкраще використовувати в українській мові

Сучасне мовлення часто засипається запозиченнями, серед яких слово "туалет" не виняток. Хоча цей термін зрозумілий і поширений, він не завжди використовується доречно та правильно. В українській мові є чимало варіантів, які звучать красиво, доречно й навіть несподівано.

Як можна замінити слово "туалет", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на PMG.ua .

Як в українській мові називається "туалет"

Українська мова вирізняється своєю багатогранністю та милозвучністю, а її лексичний запас налічує безліч синонімів майже до кожного слова. Однак, попри це, багато хто навіть не замислюється, що звичні слова можна замінити іншими, більш автентичними або стилістично доречними варіантами.

Одним із таких слів є "туалет" - запозичення, яке міцно закріпилося в нашій мові, хоча й має українські відповідники. Коли ж мова йде про санітарне приміщення, найбільш поширеним українським відповідником є "вбиральня".

Проте варто пам’ятати, що це слово має й інші значення - наприклад, так називають кімнату в театрі, де актори наносять грим і переодягаються.

До речі, у мовленні допустимими є обидва варіанти написання - як "вбиральня", так і "убиральня".

У випадках, коли необхідно позначити комплекс санітарних приміщень, доречно вживати термін "санвузол", який має офіційний відтінок. Проте для щоденного вжитку перевага віддається саме слову "вбиральня".

А як "вбиральню" називали у давнину?

Одним з архаїчних термінів є "нужник". Походить він від старослов’янського "нужа", що означало потребу, і вказував на місце, де задовольняли свої фізіологічні потреби. Це слово, хоч і не використовується в сучасній мові, має особливий колорит, адже нагадує про часи, коли кожен крок мав свою символіку.

Ще один варіант - "виходок". Особливо поширений у Західній Україні, зокрема в Галичині, цей термін не лише звучить автентично, а й підкреслює регіональну самобутність. Він нагадує, що українська мова завжди була багатою на образні вирази, здатні передати не лише функціональність, а й атмосферу часу.

Також варто згадати слово "відхожий" ("відхоже місце") - ще один старовинний варіант, який використовувався для позначення приміщення, де люди відходили для задоволення своїх потреб. Хоча воно може звучати дещо урочисто, його історичне коріння додає йому особливого шарму.

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