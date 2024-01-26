UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ТЦК зупинили відомого ведучого просто посеред вокзалу: чим усе закінчилося (фото)

Решетник заявив, що не одразу впізнали (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий телеведучий Григорій Решетник заявив, що його зупинили працівники ТЦК. За його словами, це сталося в Одесі, просто посеред вокзалу.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це шоумен заявив на своїй сторінці в Instagram.

Решетника зупинили ТЦК - деталі

"В Одесі мене зупинили ТЦК. Людина, яка мене зустрічала на вокзалі, здивовано запитала: "Григорій, а Вас також зупиняють і перевіряють? - Звичайно". Сьогодні на вокзалі до мене підійшли представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - розповів ведучий.

При цьому він зазначив, що спочатку працівники ТЦК його не впізнали. Але потім усе ж зрозуміли, хто він.

"Дуже професійно, інтелігентно і коректно попросили предʼявити документи. Потім впізнали. Але це не змінило процесу перевірки. Переконавшись, що всі документи в нормі - хлопці побажали гарного робочого дня", - запевнив Решетник.

Решетника зупинили ТЦК (скріншот)

При цьому шоумен заявив, що не просто так "розповів свою історію". Ведучий заявив, що хоче, аби "не тільки прості українці жили за законами".

"Я дорослий хлопець і розумію, що ситуації бувають різними… Я розповів свою історію. Проте, вважаю, що ми з повагою маємо ставитись до закону та тих, хто відповідає за його дотримання. Бо це основа!" - заявив він.

При цьому Решетник питав у фанів, яка ситуація із ТЦК в інших містах. Втім, відповісти йому ніхто не зміг. Ведучий швидко закрив коментарі, ймовірно, через хейт.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса