ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ТЦ Киева промышляют наглые воры: схема "работы "попала на видео

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 13:21
В ТЦ Киева промышляют наглые воры: схема "работы "попала на видео
В киевском ТЦ замечены наглые воры (Коллаж РБК-Украина)

В киевском магазине воры обчистили продавца

В Киеве разыскивают двух наглых воров, которые промышляют в торговых центрах столицы кражей мобильных телефонов у самих продавцов. Так, 19 февраля в ТРЦ DreamTown, на 3 этаже, в магазине "Ход конем" у продавца магазина был украден мобильный телефон. В магазине "работали" двое молодых людей, один из них отвлекал продавца, а другой в этот момент - украл телефон. Видео кражи попало на видео, его опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Вчера в ТРЦ DreamTown, на 3 этаже, в магазине "Ход конем" у продавца магазина был украден мобильный телефон. Работали двое. Может кто сможет опознать этих гадов?" - написали в сообщении.

В ролике показано, как один из парней аккуратно подходит к стойке продавца и спокойно кладет его смартфон к себе в карман. Второй парень в это время отвлекает продавца разговорами.

В Киеве замечены наглые воры в одном из ТЦ (Киев Оперативный)

В комментариях украинцы написали, что нужно следит за своими вещами даже на работе.

  • Не кладите у все на виду и никто не будет воровать, а то сами провоцируете.
  • Вот уж действительно, «ход конем».
  • А я еще думала, что в библиотеку ходят сейчас почитать, а оно он как типа как никак!

В ТЦ Киева промышляют наглые воры: схема &quot;работы &quot;попала на видеоСкриншот комментариев

В Киеве засекли наглых карманников: фото группы "героев" В Киеве засекли наглого вора: получал посылки и убегал (видео)
Новости Украины торговый центрвор
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь