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В ТЦ Києва промишляють нахабні злодії: схема "роботи "потрапила на відео

STYLERЖиття    21.02.2020 - 13:21
В ТЦ Києва промишляють нахабні злодії: схема "роботи "потрапила на відео
У київському ТЦ помічені нахабні злодії (Колаж РБК-Україна)

У київському магазині злодії обчистили продавця

У Києві розшукують двох нахабних злодіїв, які промишляють в торгових центрах столиці крадіжкою мобільних телефонів у самих продавців. Так, 19 лютого в ТРЦ DreamTown, на 3 поверсі, в магазині "Хід конем" у продавця магазину було викрадено мобільний телефон. В магазині "працювали" двоє молодих людей, один з них відволікав продавця, а інший в цей момент - вкрав телефон. Відео крадіжки потрапило на відео, його опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Вчора в ТРЦ DreamTown, на 3 поверсі, в магазині "Хід конем" у продавця магазину було викрадено мобільний телефон. Працювали двоє. Може хто зможе впізнати цих гадів?" - написали в повідомленні.

У ролику показано, як один з хлопців акуратно підходить до стійки продавця і спокійно кладе його смартфон до себе в кишеню. Другий хлопець у цей час відволікає продавця розмовами.

У Києві помічені нахабні злодії в одному з ТЦ (Київ Оперативний)

В коментарях українці написали, що потрібно стежить за своїми речами навіть на роботі.

  • Не кладіть у всіх на виду і ніхто не буде красти, а то самі провокуєте.
  • Ось вже дійсно, «хід конем».
  • А я ще думала, що в бібліотеку ходять зараз почитати, а воно он як типу як ніяк!

В ТЦ Києва промишляють нахабні злодії: схема &quot;роботи &quot;потрапила на відеоСкріншот коментарів

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