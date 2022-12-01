Про цю "секретну" функцію бардачка мало хто знає: вона суттєво полегшує поїздки

Автомобільний бардачок - це не тільки те місце, де можна залишати речі. Мало хто знає, однак у багатьох моделей бардачки мають ще одну вельми цікаву "секретну" функцію, яка дуже допомагає.
Про це пише SantePlus.
Зазвичай автовласники зберігають в бардачку всі необхідні документи та деякі речі. Однак більшість автомобілістів все ж не знають про його приховану функцію.
До того ж зараз деякі автомобілі можуть мати до 40 або навіть більше відділень для зберігання різних типів предметів.
Купуючи нову машину, багато людей забувають перевірити інструкцію з експлуатації. І це помилка, оскільки вона містить важливе пояснення щодо використання машини.
Зокрема, бардачок може також охолоджуватись. Принаймні більшість нових моделей пропонують цю функцію. Коли ви запускаєте автомобіль і починаєте рух, повітря потрапляє безпосередньо в бардачок.
Таким чином ця функція може бути дуже корисною для охолодження певних продуктів, які швидко розморожуються, а також для охолодження напоїв або ліків.
Ця функція особливо рятує, коли на вулиці дуже спекотно.
Щоб дізнатись, чи є в автомобіля така функція, потрібно перевірити чи є в бардачку якийсь перемикач, схожий на кнопку чи ручку (залежно від моделі вашого автомобіля). Саме через цей перемикач холодне повітря з кондиціонера надходить у бардачок.
Додамо, що деякі бардачки також можуть містити USB-роз’єм, який можна використовувати для заряджання телефонів та інших гаджетів.
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