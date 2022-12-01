Про цю "секретну" функцію бардачка мало хто знає: вона суттєво полегшує поїздки

Зазвичай автовласники зберігають в бардачку всі необхідні документи та деякі речі. Однак більшість автомобілістів все ж не знають про його приховану функцію.

До того ж зараз деякі автомобілі можуть мати до 40 або навіть більше відділень для зберігання різних типів предметів.

Про яку функцію мало хто знає

Купуючи нову машину, багато людей забувають перевірити інструкцію з експлуатації. І це помилка, оскільки вона містить важливе пояснення щодо використання машини.

Зокрема, бардачок може також охолоджуватись. Принаймні більшість нових моделей пропонують цю функцію. Коли ви запускаєте автомобіль і починаєте рух, повітря потрапляє безпосередньо в бардачок.

Таким чином ця функція може бути дуже корисною для охолодження певних продуктів, які швидко розморожуються, а також для охолодження напоїв або ліків.

Ця функція особливо рятує, коли на вулиці дуже спекотно.

Щоб дізнатись, чи є в автомобіля така функція, потрібно перевірити чи є в бардачку якийсь перемикач, схожий на кнопку чи ручку (залежно від моделі вашого автомобіля). Саме через цей перемикач холодне повітря з кондиціонера надходить у бардачок.

Додамо, що деякі бардачки також можуть містити USB-роз’єм, який можна використовувати для заряджання телефонів та інших гаджетів.