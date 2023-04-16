Цю помилку у стосунках роблять усі жінки: що варто знати

Поширена помилка

Психолог каже, коли чоловік пропонує щось зробити, привезти, купити - часто жінки відмовляють, бо незручно або соромно.

"Відмова зупиняє, показує, що його ініціатива тобі не важлива, що ти все можеш сама. І тут інтерес до жінки часто пропадає", - каже експерт.

Варто пам'ятати, що чоловіки люблять робити щось для жінок, проявляти увагу та балувати смаколиками. А ще більше їх тішить радість коханої і позитивне віддзеркалення в її очах.

Якщо дівчина раз відмовить, то відразу наступні дві-три пропозиції зникають.

Експерт зазначила, що чим більше чоловік вкладається в жінку та робить щось - тим цінніша вона для нього.

Помилки чоловіків

Часто чоловіки можуть ревнувати свою дівчину без приводу. Якщо у вас є сумніви у вірності партнерки, ви маєте всі шанси зруйнувати любов. Залиште подібні пристрасті підліткам.

Дорослі люди повинні поводитися відповідно. Якщо є об’єктивний привід для ревнощів, то потрібно спокійно поговорити з дівчиною, пояснити, що її поведінка засмучує вас.

До того ж чоловіки можуть часто ігнорувати життя своєї другої половинки. Не виключаємо, що деякі теми можуть бути нецікаві.

Однак, варто постаратись хоча б вислухати. Також важливо завжди хвалити її досягнення та ставити питання. Загалом потрібно активно брати участь у житті, щоб жінка бачила, що вам не все одно.