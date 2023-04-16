UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цю помилку у стосунках роблять усі жінки: що варто знати

Які помилки роблять жінки у стосунках (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Будування успішних відносин - важкий процес, в якому помиляються, як жінки, так і чоловіки. Однак, часто жінки роблять поширену помилку, яка суттєво впливає на відносини.

Про це повідомила психолог та психотерапевт Діана Бобер в Instagram.

Поширена помилка

Психолог каже, коли чоловік пропонує щось зробити, привезти, купити - часто жінки відмовляють, бо незручно або соромно.

"Відмова зупиняє, показує, що його ініціатива тобі не важлива, що ти все можеш сама. І тут інтерес до жінки часто пропадає", - каже експерт.

Варто пам'ятати, що чоловіки люблять робити щось для жінок, проявляти увагу та балувати смаколиками. А ще більше їх тішить радість коханої і позитивне віддзеркалення в її очах.

Якщо дівчина раз відмовить, то відразу наступні дві-три пропозиції зникають.

Експерт зазначила, що чим більше чоловік вкладається в жінку та робить щось - тим цінніша вона для нього.

Помилки чоловіків

Часто чоловіки можуть ревнувати свою дівчину без приводу. Якщо у вас є сумніви у вірності партнерки, ви маєте всі шанси зруйнувати любов. Залиште подібні пристрасті підліткам.

Дорослі люди повинні поводитися відповідно. Якщо є об’єктивний привід для ревнощів, то потрібно спокійно поговорити з дівчиною, пояснити, що її поведінка засмучує вас.

До того ж чоловіки можуть часто ігнорувати життя своєї другої половинки. Не виключаємо, що деякі теми можуть бути нецікаві.

Однак, варто постаратись хоча б вислухати. Також важливо завжди хвалити її досягнення та ставити питання. Загалом потрібно активно брати участь у житті, щоб жінка бачила, що вам не все одно.

Раніше ми повідомляли про 5 важливих речей, без яких неможливий щасливий шлюб.

Також ми писали про 11 секретів кожної жінки, у яких вона ніколи не зізнається чоловікові.

Читайте РБК-Україна в Google News
помилкистосуки