5 важливих речей, без яких неможливий щасливий шлюб: які моменти закохані упускають

Любов і романтичні почуття на початку стосунків засліплюють людей і багато хто дуже поспішає при укладенні шлюбу. Здається, що саме ця людина - "друга половинка", з якою хочеш провести все своє життя. А відмінності та несумісність виявляється вже набагато пізніше – коли укладено офіційний шлюб, є кредит на житло та навіть спільні діти.

Без якихось важливих 5 речей не можна побудувати щасливі стосунки та шлюб - читайте в матеріалі нижче.

Сім'я – це не просто штамп у паспорті

Шлюб та сім'я – це не просто розпис чи вінчання, урочистий захід із рідними та друзями, весільна подорож тощо. Насправді це безліч взаємних зобов'язань, сумісність на більшості життєвих рівнях і взаємна готовність до компромісів.

А при поспішному вирішенні пара надягає один одному кільця на палець і починає жити разом під одним дахом. А потім виявляється, що існування разом неможливе і після розлучення вказується причина – не зійшлися характерами. І добре, якщо розлучилися мирно, без особливих скандалів.

Найчастіше розлучення залишає глибокі рани в душі та на серці, призводить до розчарування та страхів розпочати нові стосунки з кимось ще.

Які важливі 5 параметрів потрібно перевірити

Естетична сумісність. Зазвичай цей параметр перевіряється на початку відносин, адже пара спочатку оцінює один одного візуально. По суті, це наскільки ви подобаєтеся один одному зовні та наскільки вам приємно дивитися один на одного.

Інтелектуальна сумісність. Важливо перевірити, наскільки вам цікаво один з одним, а також співпадаєте ви чи ні в фундаментальних цінностях. Звертайте увагу на протиріччя - через кілька років спільного життя вони можуть стати причиною розлучення.

Така сумісність перевіряється під час цукерково-букетного періоду. Достатньо обговорити на побаченнях теми, які вам важливі. Наприклад, релігія, кількість дітей та їх виховання, погляди на політику, здоров'я, спосіб життя, цілі та мрії.

Сексуальна сумісність. Тут важливо пам'ятати, перші сексуальні контакти далеко не завжди показові. Буває, що від хвилювання все проходить стиснуто, а часом на хвилі почуттів здається, що все ідеально. А відмінності починають виявлятися набагато пізніше, коли перший "апетит" буде вгамований.

У цій сфері потрібно вивчити, хто і що більше любить, чи є можливість підлаштуватися і пристосуватися так, щоб приносити один одному максимальне задоволення. А виходить це не завжди й не у всіх пар.

Сумісність комфорту. Бажано до початку спільного життя перевірити, наскільки вам комфортно перебувати у компанії одне одного. На початку стосунків у вас відбуваються насичені романтичні зустрічі, побачення, короткі поїздки. Однак постійне проведення часу разом або життя разом протягом декількох днів, тижнів, місяців - зовсім інша історія.

Перевірити таку сумісність можна під час поїздки на відпочинок. В цілому, вирушити в спільну подорож разом - дуже хороша ідея, ці такий собі "тест-драйв", оскільки під час подорожі людина може відкритися зовсім з несподіваного боку.

Спільне проживання. Це найважливіша і серйозна перевірка, тому що в такий період можна побачити людину набагато краще, ніж після кількох років побачень та зустрічей.

Проживання разом хоча б рік дозволить з'ясувати, наскільки ви сумісні у безлічі побутових питань, чи дратуватимуть вас звички, які точно має кожен, і наскільки ви готові йти на поступки, погоджуватися на компроміси. Ще така перевірка дозволить точно з'ясувати сумісність щодо багатьох інших пунктів.

Якщо пара пройде перевірку побутом, спільним веденням спільного господарства та вирішенням безлічі нагальних питань – то можна бути впевненими у тому, що ваш союз вдасться.