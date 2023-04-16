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Эту ошибку в отношениях совершают все женщины: что стоит знать

Какие ошибки совершают женщины в отношениях (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Строительство успешных отношений - тяжелый процесс, в котором ошибаются, как женщины, так и мужчины. Однако часто женщины совершают распространенную ошибку, которая существенно влияет на отношения.

Об этом сообщила психолог и психотерапевт Диана Бобер в Instagram.

Распространенная ошибка

Психолог говорит, когда мужчина предлагает что-то сделать, привезти, купить - часто женщины отказывают, потому что неудобно или стыдно.

"Отказ останавливает, показывает, что его инициатива тебе не важна, что ты все можешь сама. И здесь интерес к женщине часто пропадает", - говорит эксперт.

Следует помнить, что мужчины любят делать что-то для женщин, проявлять внимание и баловать вкусностями. А еще больше их радует радость любимой и положительное отражение в ее глазах.

Если девушка раз откажет, то сразу следующие два-три предложения исчезают.

Эксперт отметила, что чем больше мужчина вкладывается в женщину и делает что-то - тем ценнее она для него.

Ошибки мужчин

Часто мужчины могут ревновать свою девушку без повода. Если у вас есть сомнения в верности партнерши, у вас есть все шансы разрушить любовь. Оставьте подобные страсти подросткам.

Взрослые люди должны вести себя соответственно. Если есть объективный повод для ревности, нужно спокойно поговорить с девушкой, объяснить, что ее поведение огорчает вас.

К тому же мужчины часто могут игнорировать жизнь своей второй половинки. Не исключаем, что некоторые темы могут быть неинтересны.

Однако стоит постараться хотя бы выслушать. Также важно всегда хвалить ее достижения и задавать вопросы. В общем, нужно активно участвовать в жизни, чтобы женщина видела, что вам не все равно.

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