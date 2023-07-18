Цю помилку роблять усі водії на АЗС. І вона призводить до серйозних проблем

Влітку автомобілісти мають бути дуже обережними, особливо під час відвідування АЗС. Водії можуть допускатися помилки, наслідки якої можуть бути серйозними.

Що повинен знати кожен водій - читайте в нашому матеріалі нижче.

Яку помилку уникати на АЗС

Йдеться про заправку паливного бака транспортного засобу до максимуму.

Кожен власник транспортного засобу повинен знати про таку властивість бензину: пальне розширюється якщо на вулиці спекотно. Така дія високих температур на паливо.

Саме тому заправлятися до повного бака влітку дуже небезпечно: дія може призвести до витікання бензину з резервуара. Більше того, у спекотні дні не можна допускати, щоб бак виявився заповненим більш ніж на 60%.

Якщо температура повітря на вулиці піднялися вище за відмітку +30 градусів, то бензин повинен займати максимум половину об’єму бака.

Помилки водіїв влітку

Кондиціонер

Влітку більшість водії одразу вмикають кондиціонер, як тільки сідають в авто. Однак спочатку краще просто провітрити автомобіль. Поспіх із включенням кліматичного приладу підвищує навантаження на двигун.

Вода

В автомобілі має завжди має бути вода. Якщо під час спеки довго не пити рідину, існує ризик втрати концентрації та погіршення самопочуття, що за кермом може призвести до трагічних наслідків.

Які речі не можна залишати в авто влітку

Гаджети та інші цінні речі

Такі речі легко можуть зіпсуватися на спеці. Техніка дуже чутлива до перепаду температур. В результаті через перегрів може пошкодитись батарея.

Продукти

Продукти, куплені в магазині, краще всього відразу відвезти додому. Їжа та напої в задушливому автомобілі можуть зіпсуватися, навіть якщо залишити їх там всього на кілька годин.

Банки з консервацією

Спека або холод таким продуктам не підходять: банка може вибухнути і зіпсувати салон. Тому такі продукти потрібно чим швидше відвезти додому.

Газовані напої

Солодкі газовані напої шкідливі самі по собі, тому від них краще зовсім відмовитися. Пластикові пляшки під дією сонячних променів швидко нагріваються і виділяють токсичні речовини.

Побутова хімія та косметика

Засоби побутової хімії і косметика повинні зберігатися при кімнатній температурі. У неправильних умовах вони втрачають свої властивості і можуть навіть стати токсичними.