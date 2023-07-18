Эту ошибку совершают все водители на АЗС. И она приводит к серьезным проблемам

Летом автомобилисты должны быть очень осторожны, особенно во время посещения АЗС. Водители могут допускать ошибку, последствия которой могут быть серьезными.

Что должен знать каждый водитель - читайте в нашем материале ниже.

Какую ошибку избегать на АЗС

Речь идет о заправке топливного бака транспортного средства до максимума.

Каждый владелец транспортного средства должен знать о таком свойстве бензина: горючее расширяется, если на улице жарко. Таково воздействие высоких температур на топливо.

Именно поэтому заправляться в полный бак летом очень опасно: действие может привести к утечке бензина из резервуара. Более того, в жаркие дни нельзя допускать, чтобы бак оказался заполнен более чем на 60%.

Если температура воздуха на улице поднялась выше отметки +30 градусов, то бензин должен занимать максимум половину объема бака.

Ошибки водителей летом

Кондиционер

Летом большинство водителей сразу включают кондиционер, как только садятся в авто. Однако сначала лучше просто проветрить автомобиль. Спешка с включением климатического устройства повышает нагрузку на двигатель.

Вода

В автомобиле должна всегда быть вода. Если во время жары долго не пить жидкость, существует риск потери концентрации и ухудшения самочувствия, что за рулем может привести к трагическим последствиям.

Какие вещи нельзя оставлять в авто летом

Гаджеты и другие ценные вещи

Такие вещи легко могут испортиться на жаре. Техника очень чувствительна к перепаду температур. В результате из-за перегрева может повредиться батарея.

Продукты

Продукты, купленные в магазине, лучше всего сразу везти домой. Еда и напитки в душном автомобиле могут испортиться, даже если оставить их там всего на несколько часов.

Банки с консервацией

Жара или холод таким продуктам не подходят: банк может взорваться и испортить салон. Поэтому такие продукты нужно побыстрее отвезти домой.

Газированные напитки

Сладкие газированные напитки вредны сами по себе, потому от них лучше совсем отказаться. Пластиковые бутылки под действием солнечных лучей быстро нагреваются и выделяют токсичные вещества.

Бытовая химия и косметика

Средства бытовой химии и косметика должны храниться при комнатной температуре. В неправильных условиях они теряют свои свойства и могут даже стать токсичными.