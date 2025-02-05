Як не можна їсти заморожені овочі? Ці правила мало хто не знає

Ризики споживання заморожених овочів сирими

Деякі люди не готують заморожені овочі, наприклад, кидають блендер, щоб зробити смузі або сік. Часто люди не дотримуються інструкцій на упаковці, коли готують заморожені овочі та не знають, що вони можуть бути заражені мікробами.

Старший керівник Інституту харчової безпеки Джанет Бафер розповіла, що заморожені овочі схожі на будь-який інший сирий продукт - завжди існує ймовірність зараження патогенними мікроорганізмами.

Бактерія listeria monocytogenes у заморожених овочах може викликати бактеріальне захворювання під назвою лістеріоз, яке буває двох форм: кишкової та інвазивної.

Кишковий лістеріоз часто викликає діарею та блювоту, тоді як інвазивна форма може призвести до грипоподібних симптомів, сплутаності свідомості, судом і навіть смерті.

Буфер підкреслила, що заморожування не знищує певні мікроби у продуктах, включаючи гепатит A та норовірус. Воно просто обмежує ріст бактерій.

Люди, які їдять заморожені овочі в сирому вигляді, піддаються більшому ризику захворіти.

Як приготувати заморожені овочі

Дуже важливо дотримуватись інструкцій із приготування заморожених овочів. Упаковка часто містить відомості про безпечність харчових продуктів, вказуючи, що овочі потрібно готувати при високій температурі. Дотримання цих вказівок знижує ризик захворювань.

Важливо знати, що заморожені овочі не є готовими до вживання продуктами. Вони вимагають додаткової обробки, перш ніж їх можна споживати.