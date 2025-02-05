Как нельзя есть замороженные овощи? Эти правила мало кто не знает

Риски потребления замороженных овощей сырыми

Некоторые люди не готовят замороженные овощи, например, бросают блендер, чтобы сделать смузи или сок. Часто люди не следуют инструкциям на упаковке, когда готовят замороженные овощи и не знают, что они могут быть заражены микробами.

Старший руководитель Института пищевой безопасности Джанет Бафер рассказала, что замороженные овощи похожи на любой другой сырой продукт - всегда существует вероятность заражения патогенными микроорганизмами.

Бактерия listeria monocytogenes в замороженных овощах может вызвать бактериальное заболевание под названием листериоз, которое бывает двух форм: кишечной и инвазивной.

Кишечный листериоз часто вызывает диарею и рвоту, тогда как инвазивная форма может привести к гриппоподобным симптомам, спутанности сознания, судорогам и даже смерти.

Буфер подчеркнула, что замораживание не уничтожает определенные микробы в продуктах, включая гепатит A и норовирус. Оно просто ограничивает рост бактерий.

Люди, которые едят замороженные овощи в сыром виде, подвергаются большему риску заболеть.

Как приготовить замороженные овощи

Очень важно следовать инструкциям по приготовлению замороженных овощей. Упаковка часто содержит сведения о безопасности пищевых продуктов, указывая, что овощи нужно готовить при высокой температуре. Соблюдение этих указаний снижает риск заболеваний.

Важно знать, что замороженные овощи не являются готовыми к употреблению продуктами. Они требуют дополнительной обработки, прежде чем их можно потреблять.